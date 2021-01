Ogórki za 33 zł? Skutki załamania pogody w Hiszpanii

W okresie zimowym dostępny jest szeroki asortyment warzyw z importu. Na rynku w Broniszach dostaniemy bakłażany, brokuły, cukinię, kalafiory, kalarepę, ogórki spod osłon, paprykę czerwoną, żółtą i zieloną, pomidorki koktajlowe, pomidory z importu, pory, rzodkiewkę, sałaty czy seler naciowy. W obrocie są również ziemniaki i młode ziemniaki z importu.



Ceny niektórych warzyw mogą zaskakiwać, a część produktów podrożała. - Warzywa z importu, szczególnie z rejonu Hiszpanii podrożały, bo w Hiszpanii było bardzo duże załamanie pogody, opady śniegu, co tam nie jest często spotykane, i to właśnie wpłynęło na zwyżkę cen warzyw z importu. Zdecydowały o tym warunki pogodowe - wyjaśnia Anna Kaszewiak, ekspert ds. promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach.

Jakie ceny?

Bardzo wysoką cenę notuje bakłażan, który kosztuje od 18 do 22 zł za kilogram. Droga jest również cukinia, za którą trzeba zapłacić od 11 do 13 zł za kg. Brokuły są w cenie 8,50 do 9,50 za kg (brokuły z importu sprzedaje się nie na sztuki, lecz na kilogramy). Cena kalafiora waha się w przedziale od 6,65 zł do 9 zł za sztukę w zależności od kraju pochodzenia.

Papryka czerwona i żółta jest w cenie od 6,2 zł do 7,5 zł kg. Na początku miesiąca kosztowała ok. 9 zł za kg, a teraz staniała, bo oprócz papryki hiszpańskiej na rynku pojawiła się też ta holenderska. Podobnie kształtuje się cena kilograma papryki zielonej.

Pomidory z importu kosztują od 3,5 zł do 11 zł za kg. - Wszystko zależy od tego, jaki to pomidor. Są pomidory zwykłe i malinowe. Rozpiętość cenowa występuje również ze względu na kraj pochodzenia. Jest pomidor z Holandii z Belgii, ale dostaniemy też pomidora z Maroko i on jest tańszy niż ten europejski - tłumaczy Anna Kaszewiak.

Jeżeli chodzi o ziemniaki, to te z importu kosztują od 0,53 zł do 0,8 zł za kg. Cena młodych ziemniaków waha się w przedziale od 3,25 do 3,75 zł za kg, a przeciętna cena kilograma na rynku to 3,5 zł.

Dostępne są również sałaty z importu. Sałata karbowana kosztuje od 2,5 do 3,3 zł za sztukę, natomiast sałata masłowa od 2 do 3 zł za główkę. Jest też sałata lodowa, której cena kształtuje się w przedziale od 3,2 zł do 4 zł za sztukę.

Warzywa krajowe dostępne na rynku to głównie warzywa korzeniowe takie jak marchewka, burak, seler, pietruszka oraz warzywa kapustne - kapusta biała, czerwona, pekińska czy brukselka.

- Nasze warzywa nie są teraz drogie. W tej chwili ich ceny są stabilne. Wpływa na to trochę mniejsze spożycie, bo mamy nieczynną gastronomię. Na przykład sprzedaje się mniej kapusty na kapustę kiszoną, bo stołówki, bary i restauracje kupują tego mniej. Więcej warzyw schodzi w małych opakowaniach po 0,5 do 1 kg, a więc są kupowane przez gospodarstwa domowe, a mniej sprzedaje się w dużych opakowaniach po 5, 10 kg - mówi Anna Kaszewiak.

I tak za kilogram kapusty białej zapłacimy od 0,5 do 0,75 zł, a kapusty czerwonej od 0,7 do 0,9 zł. Kapusta kwaszona jest w cenie od 3,5 do 4 zł za kg. Brukselka kosztuje od 5 do 6 zł za kg. Buraki ćwikłowe od 0,55 zł do złotówki za kg. Cena cebuli białej waha się w przedziale od 0,75 zł do 1,10 zł za kg, a czerwonej w widełkach 1,4 do 2 zł za kg.

Ogórki za 33 zł

Na rynku pojawiają się też pierwsze krajowe nowalijki. O tej porze roku jest już cebula ze szczypiorkiem sprzedawana w pęczkach w cenie od 1,60 do 2,5 zł. Natka pietruszki kosztuje od 1 zł do 1,5 zł za pęczek, a wczesny koperek od 1,8 do 2 zł za pęczek.

- Warto wspomnieć, że na rynku pojawiły się polskie ogórki gruntowe spod osłon. Cena kilograma takiego ogórka waha od 29 do 33 zł za kilogram. Są oczywiście też ogórki spod osłon krótkie i one są droższe niż te importowane, które kosztują od 7 do 12 zł za kg. Te polskie są w cenie od 10 do 11,5 zł - wskazuje nasza rozmówczyni. Podobnie droższe niż z importu, bo w cenie od 14 do 18 zł za kg, są pomidory malinowe polskiej produkcji.

Na rynku nadal jest bardzo dużo krajowych ziemniaków dobrej jakości. - Ubiegły rok był dobrym rokiem dla ziemniaka i warzyw kapustnych. Nie było problemów z chorobami przechowalniczymi. Cena za kilogram ziemniaka to od 0,40 zł do 0,66 zł, a przeciętna cena to 55 groszy. Zarówno ziemniak z importu jak i ziemniak polski notują niskie ceny, bo nie tylko w Polsce był urodzaj na ziemniaki, ale w całej Europie - wyjaśnia Anna Kaszewiak.

