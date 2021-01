Janusz Cieszyński w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ] od 19:25

Nie milkną echa sprawy zakupu respiratorów od firmy należącej - według mediów - do handlarza bronią w kwietniu ubiegłego roku. Wicepremier Jarosław Kaczyński, szef komitetu do spraw bezpieczeństwa, wydał oświadczenie, w którym poinformował, że decyzja o zakupie sprzętu została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, a te "nie wiedziały przeciwwskazań".

ZOBACZ: Sprawa zakupu respiratorów. Jest oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego

Posłowie Koalicji Obywatelskiej pytają jednak, dlaczego Polska nie wzięła udziału w europejskich zakupach sprzętu i zapowiadają powołanie komisji śledczej.

- W lipcu odpowiedział nam na piśmie szef CBA. Na pytanie: czy jest pozytywna opinia? Stwierdził, że ta informacja jest prawnie chroniona. Każdy, kto ją upubliczni naraża się na odpowiedzialność karną - powiedział w Polsat News Michał Szczerba (PO, KO). - Jarosław Kaczyński bez żadnego trybu przekazał informację, że była pozytywna opinia służb wobec tego bezczelnego przekrętu wobec tej umowy. Czy naruszył prawo? To będziemy monitorować i sprawdzać - powiedział Szczerba.

Posłowie Szczerba oraz Dariusz Joński (KO) zapowiadają kolejne kontrole w resorcie zdrowia w sprawie zakupu respiratorów.

- Nie wróciło 70 milionów złotych. To PiS, to Jarosław Kaczyński, kiedy zakładał partię, powiedział, że będzie sprawiedliwie w kraju. No i mamy sytuację taką, że za ich rządów brakuje w kasie Ministerstwa Zdrowia 70 mln złotych. To nie są pieniądze PiS-u. To nie są pieniądze żadnego z nich, to są nasze pieniądze, podatników i naród polski został oszukany przez PiS. Rząd Mateusza Morawieckiego wydał 160 milionów zł, z czego 70 mln nie wróciło - twierdzi Dariusz Joński.

Obaj posłowie obciążają odpowiedzialnością za kontrakt na respiratory byłego wiceministra Janusza Cieszyńskiego i byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Dotychczasowe wydania programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Tomczyk: dni premiera Morawieckiego są policzone Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/bas/ Polsat News, polsatnews.pl