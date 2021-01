Utworzenie koła parlamentarnego "Polska 2050". Gill-Piątek: złożyliśmy wniosek

Reprezentacja parlamentarna ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, to dwie posłanki: Hanna Gill-Piątek i Joanna Mucha oraz senator Jacek Bury. W piątek parlamentarzyści złożyli do marszałków Sejmu i Senatu: Elżbiety Witek i Tomasza Grodzkiego wnioski o rejestrację koła parlamentarnego o nazwie "Polska 2050".

W rozmowie z Gill-Piątek wskazywała, że pozwala na to ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, natomiast jak mówiła problem jest z przepisami wykonawczymi. - Sejmowe biuro nie jest w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy możemy założyć koło, czy nie możemy. Moim zdaniem, Regulamin Sejmu nie może zawężać możliwości zrzeszania się posłów, bo to jest akt naszej woli, że my chcemy stworzyć to koło i działać razem. A jeżeli ustawa na to pozwala, to przepisy wykonawcze nie mogą być zawężające - mówiła.

"Trzeba mieć trzech posłów, żeby mieć koło"

W minionym tygodniu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) mówił, że Polska 2050 nie może utworzyć koła w obecnej sytuacji. - Niestety nie może być koło poselsko-senatorskie, trzeba mieć trzech posłów, żeby mieć koło - powiedział Terlecki.

Odnosząc się do tej wypowiedzi Gill-Piątek stwierdziła, że można spodziewać się negatywnej odpowiedzi marszałków: Sejmu i Senatu. - To jest jakiś kłopot, bo musieliby porozumieć się marszałek Sejmu z marszałkiem Senatu. Jest luka prawna i tutaj rzeczywiście trochę nie wiadomo jak to zrobić. Jeżeli będzie odpowiedź odmowna, to na wojnę nie będziemy iść, poczekamy na następnego posła - oświadczyła.

Posłanka zapewniła jednocześnie, że parlamentarzyści Polski 2050 będą walczyć o swoją podmiotowość w Sejmie. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zasady tworzenia klubów i kół w Sejmie określa regulamin Sejmu, a w Senacie - regulamin Senatu. Ustawa stanowi też, że posłowie wraz z senatorami mogą tworzyć wspólne kluby i koła.

Zasady utworzenia koła

Regulamin Sejmu zakłada, że koło poselskie tworzy co najmniej 3 posłów. Analogicznie, regulamin Senatu stanowi, że koło senackie tworzy co najmniej 3 senatorów. Przepisy nie precyzują, ile osób potrzeba do utworzenia koła parlamentarnego, skupiającego zarówno posłów, jak i senatorów.

Centrum Informacyjne Sejmu, pytane przez o interpretację Kancelarii Sejmu, czy koło parlamentarne Polska 2050 może powstać odpowiedziało: "Zasady tworzenia tego typu form organizacji parlamentarnej, opartych na zasadzie politycznej, są uregulowane w trzech wzajemnie uzupełniających się aktach prawnych".

- W przypadku regulaminu Sejmu jest to art. 8, zgodnie z którym posłowie mogą tworzyć w Sejmie kluby poselskie lub koła poselskie oparte na zasadzie politycznej (ust. 1), koło tworzy co najmniej 3 posłów (ust. 3), poseł może należeć tylko do jednego klubu poselskiego lub koła poselskiego (ust. 4), a władze klubów i kół poselskich podają do wiadomości Marszałka Sejmu ich składy osobowe oraz regulaminy (statuty) wewnętrzne (ust. 7). Zasady tworzenia klubów i kół senackich precyzuje art. 21 regulaminu Senatu, o treści zbliżonej do rozwiązań sejmowych, z tą różnicą, że władze klubów i kół senackich informację o składach osobowych i regulaminach wewnętrznych podają do wiadomości Prezydium Senatu - zaznaczono.

- Trzecim z aktów prawnych jest ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, której art. 17 przewiduje możliwość utworzenia koła parlamentarnego (czyli składającego się zarówno z posłów, jak i senatorów). W przypadku kół poselskich ustawa odsyła do regulaminu Sejmu, a w przypadku kół senackich do regulaminu Senatu - czytamy w odpowiedzi CIS.

