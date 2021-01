Lokalni liderzy opuszczają Ruch Szymona Hołowni. Opublikowali nagranie

Lokalni liderzy ruchu Szymona Hołowni ze Śląska opublikowali nagranie, w którym poinformowali, że odchodzą z ruchu i przekazali powody tej decyzji. - Co mogę zarzucić koordynatorowi? To totalny brak szacunku, nie tylko do mnie, ale też do moich wolontariuszy - mówi jeden z nich.

Do nagrania jako pierwszy dotarł tygodnik "Wprost".

"Szymon mówi, że zmieścimy się tutaj wszyscy. Niestety nie w województwie śląskim" - mówi na nagraniu opublikowanym na Youtube Kamila Baran, była liderka okręgu Zagłębie, Jaworzno, Zawiercie.

- Co mogę zarzucić koordynatorowi? To totalny brak szacunku, nie tylko do mnie, ale też do moich wolontariuszy, których darzę szacunkiem i zaufaniem i uważam, że nie zasługują oni na takie traktowanie. Dlatego zmuszony jestem zrezygnować z funkcji lidera powiatowego. Nie na taką Polskę umawiałem się z Szymonem, więc nie jestem w stanie dalej współpracować z tymi ludźmi - mówi z kolei na nagraniu były lider "Polski 2050" w Sosnowcu Grzegorz Szczęśniak.

Nagranie miało trafić do zarządu Polski 2050 - lidera formacji Szymona Hołowni, wiceprezesa Michała Koboski i Agnieszki Buczyńskiej - dyrektor ds. Regionów "Polski 2050".

Wiceprezes Polski 2050 Michał Kobosko stwierdził, że nie oglądał nagrania - Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi działaczami w całym kraju, mamy z nimi wiele rozmów i spotkań on-line w każdym tygodniu. Żałujemy, rzecz jasna, sytuacji, w których ktoś decyduje się na odejście z ruchu, ale musimy to uszanować - powiedział Kobosko.

Wcześniej Ruch opuścił Jakub Jakubowski, do 20 stycznia lider regionu lubelskiego stowarzyszenia Polska 2050. Decyzję ogłosił po przejściu do Polski 2050 posłanki Joanny Muchy. "Nie byłem przygotowany, żeby obronić wejście do ruchu polityczki, która w ostatnim czasie nie jest znana z jakichś aktywności, ale jest głównie znana z tego, że była twarzą rządu PO, który się skończył i duża część kraju uznała to za dobre" - przyznał w rozmowie z polsatnews.pl





