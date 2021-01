Premier: przedłużamy bezzwrotne dotacje dla mikro i małych firm

"Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania programu bezzwrotnych dotacji w wysokości do 5000 złotych dla mikro i małych firm. Program będzie obowiązywać także w styczniu i lutym" - napisał w piątek w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

"To realna pomoc dla firm - zwłaszcza tych najmniejszych - które nie mogą teraz działać z powodu ograniczeń pandemicznych" - napisał premier.

Jak podkreślił, najskuteczniejszą bronią na kryzys spowodowany przez COVID-19 są szczepionki. "Które zamówiliśmy, które już rozprowadzamy i te na które czekamy" - dodał.





"Drugą skuteczną metodą walki z koronawirusem - niestety bardziej uciążliwą - są niezbędne obostrzenia. Innej drogi nie ma. Widzimy, co dzieje się w innych krajach Europy. Tam restrykcje są jeszcze bardziej dotkliwe i uciążliwe. Zapewniam jednak Państwa, że rząd robi wszystko, by jak najszybciej uruchomić gospodarkę i znosić obowiązujące zakazy oraz ograniczenia" - napisał.



"Na pomoc wydaliśmy już 175 miliardów złotych i pomogliśmy uratować ponad 5 milionów miejsc pracy. Kolejna pomoc dla 48 branż o wartości 2,5 miliarda złotych popłynie do polskich firm" - dodał premier Morawiecki.

