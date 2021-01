Pożar na warszawskiej Pradze. Nie żyje starsze małżeństwo

Do tragicznego pożaru doszło w nocy na warszawskiej Pradze-Południe. Strażacy dostali wezwanie do jednego z mieszkań przy ulicy Kobielskiej. Niestety po dotarciu na miejsce znaleźli w jego środku nieprzytomne, starsze małżeństwo, którego pomimo reanimacji nie udało się go uratować - poinformował w piątek rano mł. kpt. Michał Skrzypa z warszawskiej straży pożarnej.