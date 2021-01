Premier: ten rok będzie dobrym rokiem dla polskiej gospodarki

W piątek premier odwiedził firmę LIBRA na Dolnym Śląsku.



- Tu w Dzierżonowie na Dolnym Śląsku miejsca pracy i firmę, która blisko 30 lat temu powstała z niczego, również udało się ocalić. Firmę, która działa dziś na 4 kontynentach jest eksporterem specjalistycznej chemii budowlanej - mówił premier.

ZOBACZ: Dane GUS ws. PKB: Premier: to mocny fundament do odbudowy

- Dziś jesteśmy w niezwykle krytycznym momencie całej epidemii. Z jednej strony spływają do nas niezłe dane makroekonomiczne. Okazuje się, że recesja jest dużo płytsza niż wydawało nam się jeszcze kilka miesięcy temu - dodawał Morawiecki. Podkreślał, że pozytywnie zaskoczyła wszystkich również produkcja przemysłowa w grudniu oraz niższe niż zakładano bezrobocie.

Premier wskazywał, że w skali "mikro", wiele branż zmaga się z problemami w związku z drugą i trzecią falą epidemii. Dlatego, jak przypomniał, rząd przedłużył bezzwrotne dotacje dla mikro i małych firm.

- Drodzy przedsiębiorcy, rozumiem wasze rozgoryczenie, bo powoli otwieramy gospodarkę. Mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach dane epidemiczne pozwolą nam na podjęcie kolejnych decyzji. Ale mamy do czynienia z niezwykle nieprzewidywalnym zjawiskiem - mówił. Prosił o "chwilę cierpliwości i zrozumienia".

Do 5 tys. złotych

- Na tym etapie decyzja o przedłużeniu większości obostrzeń była konieczna. Widzimy, jak wirus szaleje w innych krajach Europy i jak wielu Polaków walczy o życie i zdrowie w szpitalach. Wiem jednak, że wiele osób przyjęło tę decyzję z rozczarowaniem, a nawet z irytacją. Rozumiem głosy rozgoryczenia, chęć powrotu do normalnej pracy - mówił premier w piątek po południu.

Jak dodał, właśnie dlatego rząd podjął decyzję o przyznaniu na grudzień, styczeń i luty programu dotacji bezzwrotnych do 5 tys. zł dla mikro i małych firm. - Przeznaczymy na to kolejne od 2,3 do 3 mld zł. Łącznie wsparcie dla przedsiębiorców przekroczyło już 175 mld zł. Dzięki temu uratowane zostało ponad 5 mln miejsc pracy. Tym razem kierujemy pomoc do 48 branż, które z powodu jesiennych i zimowych obostrzeń musiały ograniczyć lub zupełnie wstrzymać swoją działalność - mówił.

ZOBACZ: Spotkanie u premiera. "Wszyscy, poza Konfederacją, mamy wspólny cel"

Wyjaśnił, że można się o nią ubiegać, jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w związku z COVID-19 o co najmniej 30 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym.

- Przedłużyliśmy obostrzenia o kolejne dwa tygodnie, ale w ślad za tym podążają też konkretne mechanizmy wsparcia. Od ponad 10 miesięcy toczymy niezwykle trudną walkę. I choć jest ciężko, ta walka daje efekty. Dopiero co GUS ogłosił, że spadek polskiego PKB za 2020 r. wyniesie zaledwie 2,6 proc. co stanowi lepszy wynik niż mogliśmy przewidywać - powiedział premier.

WIDEO - Odrzucenie spadku nic nie dało – mają spłacać dług po ojcu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News