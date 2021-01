"Mamy 6144 nowe i potwierdzone przypadki koronawirusa w Polsce" - przekazało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Nie żyje kolejnych 336 chorych na COVID-19, spośród których 271 miało choroby współistniejące. Łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła do 1 mln 502 tys. 810, a zgonów - do 36 tys. 780.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: województw: mazowieckiego (972), wielkopolskiego (656), pomorskiego (556), kujawsko-pomorskiego (500), warmińsko-mazurskiego (442), śląskiego (427), zachodniopomorskiego (411), dolnośląskiego (386), łódzkiego (309), lubelskiego (264), podlaskiego (254), małopolskiego (250), podkarpackiego (222), lubuskiego (171), opolskiego (145), świętokrzyskiego (93).

"86 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - przekazało ministerstwo.

Mamy 6 144 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (972), wielkopolskiego (656), pomorskiego (556), kujawsko-pomorskiego (500), warmińsko-mazurskiego (442), śląskiego (427), zachodniopomorskiego (411), dolnośląskiego (386), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 29, 2021

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 13 726 osób. 1400 pacjentów jest pod respiratorami – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 29 368 łóżek i 2838 respiratorów.

W kraju pula wolnych łóżek – jak pokazują dane MZ – wynosi ponad 15,5 tys., a respiratorów – ponad 1400. Na kwarantannie przebywają 177 684 osoby. Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 257 352 chorych na COVID-19.

Otwarte galerie handlowe i muzea

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 14 lutego z trzema wyjątkami. Od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w galeriach handlowych; działać będą mogły instytucje kultury - muzea i galerie sztuki; przestają natomiast obowiązywać godziny dla seniora.

Centra i galerie handlowe będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązywać będą limity klientów: 1 osoba na 10 m kw. – w sklepach do 100 m kw. powierzchni oraz 1 osoba na 15 m kw. – w sklepach powyżej 100 m kw. powierzchni.

Od 1 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym będą mogły działać także galerie sztuki, muzea i biblioteki. Zamknięte dalej pozostaną m.in.: teatry, kina, domy kultury.

Z pozostałych ograniczeń i zasad bezpieczeństwa rząd wymienia: utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi; zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.

Obowiązuje też zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Świat walczy z wirusem

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.



ZOBACZ: Norwegia zamyka granice z powodu koronawirusa. Władze posądzają m.in. Polaków

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

WIDEO - Błyskawiczna reanimacja w Gdańsku. Pasażer i kierowniczka pociągu uratowali mężczyznę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ polsatnews.pl