Zagadkowa śmierć 25-latka przed swoim domem. Leżał pod drzwiami własnego auta

25-letni mężczyzna został znaleziony przed swoim domem w miejscowości Gawrzyjałki (warmińsko-mazurskie). Leżał z twarzą skierowaną do ziemi, pod otwartymi drzwiami samochodu. Mężczyznę znalazła rodzina, mimo reanimacji nie udało się go uratować.

W sprawie wciąż jest wiele znaków zapytania. Jak ustaliliśmy w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie mężczyzna wyszedł w czwartek wieczorem z domu, by wymienić żarówkę w samochodzie. Po jakimś czasie znaleźli go rodzice. Znajdował się przyciśnięty przednimi drzwiami samochodu od strony kierowcy, leżał na brzuchu.

Reanimacja trwała około godziny, niestety nie udało się przywrócić czynności życiowych.

Jak zginął?

Gdy rodzice wyszli przed dom, samochód był włączony. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna chciał go wypchnąć z zaspy, poślizgnął się i upadł, a otwarte drzwi toczącego się pojazdu przycisnęły go do ziemi.

- Wygląda to na nieszczęśliwy wypadek, ale więcej będziemy wiedzieć po sekcji zwłok, która wykaże przyczynę zgonu - powiedział polsatnews.pl Adam Popek, prokurator rejonowy w Szczytnie.

