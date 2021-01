Ursus, Mokotów, Bielany i Śródmieście - w tych dzielnicach Warszawy spółka energetyczna Veolia wstrzymała w środę dostawy ciepła. Ich przywrócenie planowane jest popołudniu. To kolejne awarie ciepłownicze w stolicy w ostatnich dniach.

W Ursusie Veolia Energia Warszawa S.A. wstrzymała dostawy ciepła do budynków przy ul. Jagiełły 2, 4 i 12. Przywrócenie dostaw ciepła planowane o godz. 15.

Lokatorzy z Wybrzeża Kościuszkowskiego 31/33 w Śródmieściu mają zimne kaloryfery od godz. 8:30. O tej porze Veolia wstrzymała dostawy ciepła. Kurek z gorącą wodą ma być odkręcony ok. godziny 14.

Od tej samej godziny zimno mają też mieszkańcy bloków przy Mistrzowskiej 2 i Brązowniczej 1B na Bielanach. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest tam na godz. 16.

Szereg awarii ciepłowniczych w Warszawie

Natomiast lokatorzy budynków przy Jadźwingów 1 i 3 oraz Rzymowskiego 33 na Mokotowie zostali pozbawieni dostaw ciepła o godz. 7.50. Będą musieli wytrzymać w wychłodzonych mieszkaniach do 15. Na tę godzinę Veolia Energia Warszawa S.A. zapowiada przywrócenie dostaw ciepła.

To już kolejne awarie ciepłownicze w stolicy w tym tygodniu. W poniedziałek doszło w sumie do pięciu w okolicach ulic: Puławskiej, Dzielnej, Elekcyjnej, Górczewskiej i Kredytowej. Natomiast we wtorek 18 budynków w rejonie ul. Kabacki Dukt było bez ogrzewania.

wka/ PAP, polsatnews.pl