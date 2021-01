"Człowiek legenda, aktor legenda". Andrzej Grabowski wspomina Ryszarda Kotysa

Andrzej Grabowski, serialowy Ferdek Kiepski, powiedział, że o śmierci Kotysa dowiedział się na planie. - Dwa, trzy miesiące temuusłyszeliśmy smutną wiadomość o Darku Gnatowskim, dzisiaj usłyszeliśmy smutną wiadomość o Ryśku Kotysie, kiedyś usłyszeliśmy o babce, czyli o Krysi Feldman. I tak będziemy słyszeć coraz częściej. Czarna seria, nie tylko dotycząca "Świata według Kiepskich", dotycząca całego świata - powiedział.

"Żal, żal, żal"

- Rysiek - człowiek legenda, aktor legenda, te 150 ról filmowych nie wzięło się znikąd - powiedział. - To, że grając postać złą, złośliwą, czyli owego Paździocha, potrafił zaskarbić sobie uwielbienie publiczności, to świadczy o jego wielkości, o jego talencie, jego wszechstronności - dodał.

- Żal, żal, żal. Nic więcej powiedzieć nie mogę, no bo cóż więcej można powiedzieć? - dodał.

Grabowski zwrócił uwagę, że Kotys do pewnego momentu był okazem zdrowia. - Jeszcze trzy lata temu nikt by nie powiedział, że Rysiek ma 85 lat. Rewelacyjnie wyglądał, rewelacyjnie się ruszał, z rewelacyjnym umysłem, wszystko to, co cechuje zdrowego i w pełni sił mężczyznę i aktora - dodał.

- Rysiek był przede wszystkim bardzo inteligentnym facetem i bardzo dowcipnym, co często wiązało się z tym, że był złośliwy. Tylko, że nie był złośliwy do tego stopnia, że kogoś obrażał, ale wykorzystywał sytuacje, kiedy można było coś złośliwego, dowcipnego powiedzieć - wspomina Grabowski. Dodał, że Kotys był raczej "milczkiem".

Kariera Ryszarda Kotysa

W 1953 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie, debiutował na deskach Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Przez następne lata występował na deskach wielu teatrów.

W ciągu ponad 65 lat kariery zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych. Największą popularność przyniosła mu rola Mariana Paździocha, sąsiada Ferdynanda Kiepskiego, w serialu telewizji Polsat "Świat według Kiepskich", w którym grał od 1999 r.

Na dużym ekranie zadebiutował w 1954 r. u Andrzeja Wajdy w filmie "Pokolenie". Wystąpił m.in. w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" i "Lalce" Wojciecha Hasa, "Skoku" Kazimierza Kutza, "Samych swoich" Sylwestra Chęcińskiego, "Wodzireju" Feliksa Falka, "Pokoju z widokiem na morze" Janusza Zaorskiego, "Vabank", "Vabank II, czyli riposta" i "Kingsajzie" Juliusza Machulskiego. Można go było oglądać również m.in. w roli sekretarza PZPR w "Konsulu" Mirosława Borka, ojca w "Erratum" Marka Lechkiego i członka komisji etyki lekarskiej w "Bogach" Łukasza Palkowskiego.

W 2018 r. aktor przeszedł ciężkie zapalenie płuc, po którym nie wrócił już do pełnej sprawności. W ostatnim czasie ze względu na zaawansowany wiek i pogarszający się stan zdrowia aktor wycofał się z występów w teatrze i filmach, jednak wciąż występował w serialu "Świat według Kiepskich".

W 1999 r. został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

