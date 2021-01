Biden odwołuje decyzje Trumpa ws. aborcji

W oświadczeniu Biały Dom przekazał, że decyzja ta "ochroni i rozszerzy dostęp do kompleksowej opieki reprodukcyjnej". Podpisując dokument Biden podkreślił, że nie wprowadza nowego prawa, a jedynie zapewnia powrót do stanu, który obowiązywał przed prezydenturą Trumpa.

Rozporządzenie cofa zakaz finansowania ze środków federalnych międzynarodowych organizacji non-profit, które przeprowadzają i promują aborcję. Zakaz ten Trump - pierwszy prezydent USA który przemawiał na Marszu dla Życia - wprowadził w 2017 roku.

Sprawa przekazywania funduszy dla organizacji zajmujących się aborcją dzieli w USA Republikanów i Demokratów. Od dekad prezydenci z GOP wprowadzają zakaz ich finansowania, a ci reprezentujący Demokratów znoszą go - przypomina portal NPR.

Ministerstwo zdrowia ma teraz 30 dni na ogłoszenie zmiany swojej polityki zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez Bidena. Dopiero wtedy organizacje umożliwiające przeprowadzenie aborcji będą mogły wnioskować o środki.

"Nadal walczymy z COVID-19"

Biden podpisał też w środę rozporządzenie nakazujące ministerstwu zdrowia umożliwienie od 15 lutego do 15 maja zapisów do Affordable Care Act, czyli programu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych znanego również pod nazwą Obamacare. Ma to pomóc w zapewnieniu opieki zdrowotnej Amerykanom, którzy tracąc pracę podczas pandemii COVID-19 stracili także ubezpieczenie zdrowotne należne od pracodawcy.

"Dla prezydenta Bidena to sprawa osobista. Ponieważ nadal walczymy z COVID-19, jeszcze ważniejsze staje się to, by Amerykanie mieli dostęp do niedrogiej opieki zdrowotnej" - napisano w komunikacie prasowym Białego Domu.

