Pozostałości okrętu odnalezione w Lizbonie. Mają ponad 400 lat

Jak poinformowała w środę rozgłośnia Observador, znaleziony szkielet okrętu "jest bardzo dobrze zachowany". Dodała, że podczas robót budowlanych przy stołecznej starówce, na obszarze sąsiadującym z deltą rzeki Tag, spodziewano się natrafić na "odkrycia historyczne".

ZOBACZ: Odkryto najstarsze malowidło naskalne w historii. To świnka

"Jednostka ta miała około 27 metrów długości oraz była przygotowana do odbywania długich podróży przez Atlantyk" - poinformował w komunikacie zespół archeologów, który zbadał już znalezisko.

Archeolodzy z Portugalii stwierdzili, że nigdy na terenie tego kraju nie znaleziono lepiej zachowanego okrętu skonstruowanego w drugiej połowie XVII wieku.

"Works at Av. 24 de Julho reveal a large and well-preserved ship from the late 17th century"



What do I always say about digging holes in Lisbon guys come on.



📸: ERA Arqueologia via https://t.co/FR4WwzmNyu pic.twitter.com/zWGlHxCTtP