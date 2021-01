Pandemia sprzyja uzależnieniom. "Raport" o 21:00

Pandemia prędzej czy później się skończy, ale na wielu odciśnie trwałe piętno. Także to nieoczywiste. Mowa o uzależnieniach, którym izolacja i samotność zdecydowanie sprzyjają. Ludzie od lat zmagający się z nałogiem ostrzegają, że to idealny moment, by przekroczyć tę cienką granicę. Więcej w reportażu Małgorzaty Nowickiej-Aftowicz o 21.00 w Polsat News, w programie "Raport".