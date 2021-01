Sterroryzowali ochronę sklepu. Wszystko dla... 15 czekolad

Dwóch mężczyzn z samego rana weszło do sklepu na Pradze-Północ. Nie zamierzali jednak płacić za swoje zakupy. Ochroniarz, który zauważył kradzież został dotkliwie pobity. Złodziejom słodyczy grozi nawet 10 lat więzienia.

Mężczyźni weszli do sklepu około godz. 7:00. Postanowili wynieść kilkanaście czekolad, jednak ich zachowanie zwróciło uwagę ochroniarza obserwującego nagrania z monitoringu. Gdy próbował ich ująć, mężczyźni rzucili się do ucieczki.

Ochroniarz próbował złapać rabusiów, przez co wywiązała się awantura. 33-latek i jego 39-letni wspólnik rzucili się na niego. Ochroniarz sklepu był bity i kopany po całym ciele. Złodzieje użyli również gazu pieprzowego.

Gdy starszy z mężczyzn zauważył nadjeżdżający patrol, bez zastanowienia ruszył do ucieczki. Po chwili został schwytany. 33-latka i ochroniarza rozdzielił drugi patrol. Złodzieje wynieśli ze sklepu łącznie 15 tabliczek czekolady.

"Zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnej izby zatrzymań. Policjanci odzyskali również słodycze o łącznej wartości 225 złotych. Dalej sprawą 33 i 39-latka zajęli się policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Ustalili oni, że straszy mężczyzna był w przeszłości karany za podobne przestępstwa." - informuje mł. asp. Irmina Sulich.

Mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży rozbójniczej i decyzją sądu na 3 miesiące trafili do aresztu. Za to przestępstwo grozi im nawet do 10 lat więzienia.

dsk/zdr/ polsatnews.pl