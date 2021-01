Rośnie poparcie dla ruchu Szymona Hołowni. Najnowszy sondaż

Polska 2050 Szymona Hołowni wróciła do najlepszych notowań z zeszłego roku i ma dziś ponad 16 proc. poparcia; jednocześnie spadło poparcie dla PiS (z 33,6 do 32,5 proc.) oraz KO (z 24 do 21 proc.) - wynika z sondażu United Surveys dla "DGP" i RMF FM, który publikuje wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"Najnowszy sondaż United Surveys dla DGP i RMF FM pokazuje, że jeśli ktoś może mówić o noworocznym bonusie, to jest to Szymon Hołownia. Jego ugrupowanie wróciło do najlepszych notowań z zeszłego roku i ma dziś ponad 16 proc. poparcia. To o 4 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu na koniec listopada ub.r." - czytamy w "DGP".

"Minimalnie - jak informuje gazeta - w stosunku do ostatniego sondażu, osłabiło się poparcie dla PiS – z 33,6 do 32,5 proc. – oraz dla Koalicji Obywatelskiej, która ma 21 proc. (zamiast 24 proc.). Nieco wzrosła sympatia do Lewicy – do 10 proc." - podaje gazeta.

Z sondażu United Surveys dla "DGP" i RMF FM wynika ponadto, że poza Sejmem znalazłyby się dwa ugrupowania: Konfederacja z wynikiem 4,6 proc. oraz PSL-Koalicja Polska – 3,6 proc.

Bez większości sejmowej

Badanie - jak czytamy - wskazuje ponadto, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, to PiS straciłby większość, a w grę wchodziłby układ KO, Polski 2050 i Lewicy; frekwencja wyniosłaby 52 proc.

Według "DGP", przeliczenie wyników sondażu na mandaty pokazuje, że jedyna możliwa większość rządowa w takim układzie to KO, Polska 2050 oraz Lewica, które łącznie miałyby 260 mandatów.

