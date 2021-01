Szymon Hołownia: jak mamy wierzyć w kolejne regulacje, które rząd wprowadza "na pałę"

To jest farsa, jak rząd w nieudolny sposób próbuje kompensować Polakom skutki epidemii, co jest jego dzisiaj podstawowym zadaniem i trudno dziwić się ludziom, że dostają już po prostu białej gorączki, zastanawiają się co dalej będzie i są w stanie zaryzykować wszystko - powiedział w programie "Graffiti" lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia.

- Każdą decyzję można próbować rozumieć, jeżeli jest w jakiś sposób uzasadniona, jeżeli jest w spójny, sensowny sposób przedstawiona. Jak mamy wierzyć w kolejne zapewnienia, które rząd przedstawia, czy w kolejne regulacje, które mówiąc kolokwialnym językiem - "na pałę" wprowadza przy pomocy konferencji prasowych i często rozporządzeń, które nie maja żadnego umocowania w porządku konstytucyjnym. Jeżeli uwierzylibyśmy tym wszystkim danym, które rząd nam przedstawia na temat liczby zakażeń, to Polska powinna być w strefie żółtej - powiedział w programie "Graffiti" lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia.

- Jak to jest, że Niemcy są w stanie, mimo, że są w te samej epidemii, co my jesteśmy, powiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem ile lockdown będzie trwał, do kiedy będą zamknięcia, jak to wszystko będzie wyglądało z ponad miesięcznym wyprzedzeniem, a my nie jesteśmy w stanie tego zrobić - powiedział.

Jak dodał, "dzisiaj podstawową rzeczą, na której rząd powinien się skupić jest to, żeby po pierwsze działać w ramach porządku konstytucyjnym, ale po drugie to jak najszybciej i najskuteczniej prowadzić program szczepień".

Hołownia ocenił, że przedsiębiorcy są w dramatycznej sytuacji, bo tracą środki do życia. - Tyle było tych tarcz z kolejnymi numerami, a ludzie są postawieni w takiej sytuacji. I tutaj minister Niedzielski nie porównuje nas do Niemiec, do innych krajów - mówił. - U nas ludzie zostali tak naprawdę postawieni pod ścianą i pokazują rządowi rozpacz w sytuacji, w której rząd ma cały czas pieniądze na to, żeby wydawać 2 miliardy co roku na TVP, 84 mln na dzieła ojca Tadeusza w Toruniu, 53 mln dla poczty za "sasinadę". I na to pieniądze są, a jak przychodzi do rekompensaty dla gmin górskich za to co dzieje się w sezonie zimowym w turystyce to jest 2 mld zł do podziału czyli ok. 5 mln na jedną gminę - powiedział i dodał, że "to jest farsa, jak rząd dzisiaj w nieudolny sposób próbuje kompensować Polakom skutki epidemii, co jest dzisiaj jego podstawowym zadaniem i trudno dziwić się ludziom, że dostali białej gorączki i zastanawiają się co dalej będzie i są w stanie zaryzykować wszystko - ocenił.

Hołownia ocenił, że w sprawie szczepień doradziłby rządzącym: dwa transporty szczepionek do szpitali węzłowych w tygodniu - w poniedziałek i czwartek, realizację obietnicy wyposażenia szpitali węzłowych w sprzęt chłodniczy, szkolenia dla personelu, który szczepi, podział szczepionki Pfizera do szpitali wyposażonych w chłodnia, a szczepionki Moderny do POZ, a nauczyciele powinni trafić do jak najwcześniejszej grupy szczepień.

