Dwa dachowania koło Dębicy. Kobieta w rzece, mężczyzna wyciągnięty przez bagażnik [ZDJĘCIA]

Gdy strażacy dojechali na miejsce wypadku w Gumniskach koło Dębicy zastali samochód leżący na dachu w rzece. Kierująca nim 47-latka była trzeźwa, ale straciła panowanie nad kierownicą i stoczyła się z pojazdem ze skarpy do rzeki. W Bączałce w tym samym powiecie pijany kierujący wpadł autem do rowu. Zatrzymał się do góry kołami, a świadkowie ratowali go przez otwarty bagażnik.