Abp Gądecki o sprawie Polaka w Plymouth: mówmy "NIE" cywilizacji śmierci

W poniedziałek wieczorem szpital w Plymouth w południowo-zachodniej Anglii informował rodzinę, że stan mężczyzny – którego personalia z uwagi na dobro rodziny nie mogą być publikowane – znacząco się pogorszył. We wtorek jego rodzina potwierdziła, że mężczyzna zmarł.

ZOBACZ: "Skazany na śmierć". Apel episkopatu ws. Polaka w śpiączce

Wyrażam głęboki smutek z powodu śmierci Polaka w Plymouth. Modlę się o niebo dla niego i pociechę dla rodziny. Mówmy odważnie "NIE" barbarzyńskiej cywilizacji śmierci. — Przewodniczący Episkopatu (@Abp_Gadecki) January 26, 2021

Obywatel Polski w średnim wieku, mieszkający od kilkunastu lat w Wielkiej Brytanii, 6 listopada 2020 r. po ataku serca, w którego wyniku doszło do zatrzymania akcji serca, a jego mózg był pozbawiony tlenu przez co najmniej 45 minut, trafił do szpitala w Plymouth. Początkowo był w śpiączce, później jego kondycja poprawiła do stanu wegetatywnego, ale według szpitala miał on niewielką szansę na przejście w stan minimalnej świadomości na niskim poziomie.

W związku z tym szpital wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się mieszkający w Anglii żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne temu jednak były mieszkające w Polsce matka i siostra, a także mieszkająca w Anglii druga siostra mężczyzny i jego siostrzenica.

ms/ PAP