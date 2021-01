Szli śpiewając hymn. Film ze zdobycia przez Nepalczyków K2

Historycznego wejścia na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik dokonało 16 stycznia o godz. 16.58 czasu pakistańskiego (o 12.58 czasu polskiego) 10 Nepalczyków-Szerpów z trzech komercyjnych wypraw: Purja, Mingma Gyalje Sherpa, Gelje Sherpa, Mingma David Sherpa, Sona Sherpa, Mingma Tenzi Sherpa, Pem Chhiri Sherpa, Dawa Temba Sherpa, Kili Pemba Sherpa i Dawa Tenjing Sherpa.

ZOBACZ: Polacy świadkami śmierci na K2. "Sergi nie miał szans na przeżycie"

W niedzielę na Twitterze Nirmal Purja opublikował wideo przedstawiające chwilę zdobycia K2. "Brat z bratem, ramię w ramię, szliśmy razem na szczyt, śpiewając hymn nepalski. Wszyscy zatrzymaliśmy się około 10 metrów przed osiągnięciem szczytu, aby zebrać się razem i zrobić ostatnie kroki jako zespół, aby zaznaczyć ten historyczny wyczyn".

Brother to brother, shoulder to shoulder, we walked together to the summit whilst singing the Nepali national anthem. We all stopped around 10m before reaching the summit to huddle and make our final steps together as a team to mark this historical feat .. 1/4 #K2winter pic.twitter.com/P2kCwRy1Vn

Jak dodał w kolejnych wpisach, jest bardzo dumny ze wszystkich członków zespołu i jedności, która udowodniła, że nic nie jest niemożliwe.

Purja zwrócił również uwagę na problem globalnego ocieplenia. "Globalne ocieplenie i zmiana klimatu to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie świat. Rasa ludzka musi się zjednoczyć, aby stawić czoła najbardziej zagrażającemu kryzysowi epoki. Jeśli się zjednoczymy, wszystko stanie się możliwe" - napisał.

Global warming and climate change is one of the biggest challenges the world is facing right now. The human race needs to unite to face era’s most threatening looming crisis. If we unite we can make anything possible ! 4/4