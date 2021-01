Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 982 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę w kraju zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w obszarach podgórskich Karpat miejscami o około 5-7 cm. Temperatura maksymalna od 0 st. na północnym wschodzie, około 2 st. w centrum, do 7 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, na ogół z kierunków zachodnich.

W dzień zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Przed południem lokalnie mgła

Przyrost pokrywy śnieżnej w obszarach podgórskich Karpat miejscami o około 5-7 cm. Temperatura od 0°C do 7°C#IMGW #prognoza pic.twitter.com/QwoYzoAQDp — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 24, 2021

W nocy zachmurzenie duże. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południowym wschodzie kraju okresami o natężeniu umiarkowanym. Tam przyrost pokrywy śnieżnej w obszarach podgórskich o około 10 cm, w Bieszczadach o około 20 cm. Temperatura minimalna od -5 st. w obszarach podgórskich, około -2 st. w centrum, do 1 st. nad morzem. Spadek temperatury poniżej 0 st. będzie powodował miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich.

W poniedziałek duże zachmurzenie

W poniedziałek zachmurzenie duże, na zachodzie z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przyrost pokrywy śnieżnej od Podkarpacia po Podlasie i wschód Warmii i Mazur oraz w Beskidach o około 15 cm, w Bieszczadach o 20 cm. Temperatura maksymalna od -1 st. na południowym wschodzie do 3 st. nad morzem; w obszarach podgórskich od -3 st. do 1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, a na północnym wschodzie nawet dość silny, na wschodzie w porywach do 60 km/h, powodujący zawieje śnieżne, na wschodzie północny i północno-zachodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni i zachodni. Na szczytach Karpat porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, możliwy także śnieg. Temperatura maksymalna około 3 st. Wiatr słaby, wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, z kierunków zmieniających się. W nocy zachmurzenie duże. Nad ranem możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około -1 st. Wiatr początkowo umiarkowany i porywisty, później słaby, południowo-zachodni i południowy, nad ranem zmienny.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże. Opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym bądź silnym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna około 0 st. Wiatr początkowo słaby, po południu stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, z kierunków zmieniających się.

emi/ PAP