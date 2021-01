Powrót zimy. Prognoza na weekend

Z północnego zachodu zaczyna napływać chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego, ale przeważający obszar kraju pozostaje w cieplejszym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 984 hPa i nieznacznie spadnie.

Opady deszczu i śniegu

Na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, a miejscami też deszczu. Na zachodzie i północy miejscami opady o natężeniu umiarkowanym, prognozowana suma opadów do 15 mm, na Pomorzu Gdańskim i Kujawach do 20 mm. Na pojezierzach pomorskich przyrost pokrywy śnieżnej o 8 do 12 cm, na Ziemi Lubuskiej o 6 do 10 cm, na północy Wielkopolski, obszarach podgórskich Dolnego Śląska i Małopolski o około 6 cm. Na północnym wschodzie przed południem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 2 st., 3 st. na zachodzie, nad morzem oraz na północnym wschodzie, około 7 st. w centrum do 9 st., 10 st. miejscami na południu. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, na obszarach podgórskich w porywach do 65 km/h, na północy i zachodzie z kierunków północnych i zachodnich, na pozostałym obszarze z południowych i wschodnich. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach do 110 km/h. W górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, jedynie na południowym wschodzie deszczu. Lokalnie na południu województw śląskiego i podkarpackiego prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 12 cm. Na Kaszubach miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, również marznące. Temperatura minimalna od -3 st. do 0 st. na przeważającym obszarze kraju, jedynie na południowym wschodzie nieco cieplej, od 2 st. do 5 st. Miejscami na zachodzie i północy nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Wiatr będzie słaby, jedynie na południowym wschodzie oraz na morzem umiarkowany i porywisty, we wschodniej połowie kraju południowy i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze zmienny z przewagą zachodniego. W Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu okresami też rozpogodzenia. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na południowym wschodzie też miejscami deszczu. Na Ziemi Łódzkiej, Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 4 do 7 cm. Temperatura maksymalna od 0 st. do 3 st. w północnej i centralnej części kraju oraz w Małopolsce i na Górnym Śląsku, od 5 st. do 7 st. na południowym wschodzie oraz Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W Bieszczadach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h, w górach miejscami zamiecie i zawieje śnieżne.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 7 st. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, przeważnie południowy.

W nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, początkowo możliwe również opady deszczu. Temperatura minimalna około 0 st. Wiatr początkowo słaby, potem umiarkowany, południowo-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna około 2 st. na wschodzie województwa. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

emi/ PAP