Mamy 4 683 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (687), wielkopolskiego (509), pomorskiego (461), kujawsko-pomorskiego (447), śląskiego (352), łódzkiego (283), zachodniopomorskiego (259), dolnośląskiego (251), lubelskiego (234), małopolskiego (219), podkarpackiego (191), warmińsko-mazurskiego (170), podlaskiego (161), lubuskiego (145), opolskiego (104), świętokrzyskiego (81) - podał w niedzielę resort zdrowia.



129 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

małopolskiego (219), podkarpackiego (191), warmińsko-mazurskiego (170), podlaskiego (161), lubuskiego (145), opolskiego (104), świętokrzyskiego (81). 129 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 24, 2021

Z powodu COVID-19 zmarły 22 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 88 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 1 475 445/35 363 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń i zgonów od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń lub zgonów. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 24, 2021

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 14 377 osób, u których potwierdzono zakażenie, 1482 pacjentów jest pod respiratorami – podało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 29 893 łóżek i 2860 respiratorów.

ZOBACZ: Włochy. Błędne raporty o epidemii, przedsiębiorcy składają pozew

Pula wolnych łóżek – jak pokazują dane resortu zdrowia – wynosi 15 516, a respiratorów – 1378.

Na kwarantannie przebywa 176 192 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 5992 osób.

Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 230 446 chorych na COVID-19.

Rejestracja dla seniorów

W piątek o godz. 6:00 ruszyły zapisy seniorów powyżej 70 lat na szczepienia przeciw Covid-19. Od 15 stycznia na konkretne terminy w punktach szczepień umawiają się seniorzy 80 plus. Mają być szczepieni od 25 stycznia.

ZOBACZ: Lockdown a poszanowanie obywatelskich wolności. Warzecha odpowiada Zarembie

- Rosną nasze obawy z powodu nowych wariantów koronawirusa - poinformowała na konferencji w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen. Zapowiedziała też wprowadzenie "ciemnoczerwonych" stref zakażeń w Unii Europejskiej tam, gdzie jest szczególnie wiele przypadków Covid-19.

- Mamy powody do nadziei z powodu szczepionek, ale też powody do poważnych obaw z powodu nowych odmian wirusa. (...) Musimy zagwarantować dostawy szczepionek z firm i musimy zapewnić szybkie i efektywne wykorzystanie dostępnych szczepionek - powiedziała von der Leyen.

Europa broni się przed nową mutacją kokornawirusa

Mimo kampanii szczepień przeciw Covid-19 wiele krajów Europy przedłuża ograniczenia i nakłada nowe. Na całym kontynencie rośnie obawa przed nowymi, bardziej zakaźnymi wariantami koronawirusa. Lockdown w Niemczech potrwa do 14 lutego; w Holandii wprowadzono godzinę policyjną; w Portugalii w kościołach nie będą odprawiane msze św.

Niemcy wprowadzają od tego weekendu nowe obostrzenia. Mają one powstrzymać falę zakażeń związaną przede wszystkim ze zmutowaną wersją koronawirusa, która cechuje się większą zaraźliwością. Nowe restrykcje obowiązywać będą do połowy lutego.





ZOBACZ: Niemcy wprowadzają kolejne restrykcje. Bronią się przed nową mutacją koronawirusa

Zmiany w niemieckich przepisach dotyczą m.in wjazdu na teren tego kraju. Ograniczenia przy wjeździe dotyczyć będą obywateli krajów tzw. wysokiego ryzyka. Czyli takich, w których na 100 tys. mieszkańców przypada 200 nowych przypadków zakażenia.

Osoby z tych państw muszą przed wjazdem mieć wykonany test. Najwcześniej 48 godzin przed przybyciem.

Rząd federalny i władze krajów związkowych zgodziły się, że co najmniej do 15 marca pracodawcy będą musieli umożliwić swoim pracownikom pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Wcześniej było to tylko zalecane. Obowiązują także nowe zasady związane z noszeniem maseczek. Na terenie całych Niemiec w komunikacji miejskiej i w sklepach trzeba używać maseczek medycznych lub maseczek z filtrem (FFP2).

90 proc. zajętych łóżek w portugalskich szpitalach



Dyrekcje kilku szpitali w Portugalii potwierdziły trudności w przyjmowaniu nowych pacjentów z Covid-19 wraz z nasilającą się epidemią. W sobotnim komunikacie ministerstwo zdrowia potwierdziło rekordową liczbę zgonów, zakażeń, a także pacjentów leczących się w szpitalach.



Z informacji służb medycznych Portugalii wynika, że liczba zajętych łóżek przez pacjentów z Covid-19 przekracza już 90 proc. w kilku szpitalach aglomeracji Porto oraz Lizbony.





ZOBACZ: Paraliż szpitali w Portugalii. Sznur czekających karetek z zakażonymi koronawirusem

Potwierdzono, że w ciągu ostatniej doby konieczne było uruchomienie dwóch szpitali polowych.



Według statystyk resortu podanych w sobotę w Portugalii zanotowano rekordową liczbę infekcji – ponad 15,3 tys., a także zgonów – 274. Łącznie zakaziło się już ponad 624 tys. osób, a zmarło 10,1 tys.

WIDEO - Auto z trójką 18-latków wpadło do rzeki. Stan jednego z nich jest krytyczny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ polsatnews.pl