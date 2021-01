"New York Post" wytknął "Washington Post" usunięcie kłopotliwego dla Kamali Harris tekstu

Nowojorski "New York Post" zarzucił stołecznemu dziennikowi "Washington Post", że usunął na jakiś czas z opublikowanego w lipcu 2019 roku artykułu o Kamali Harris fragment, stawiający ją w niezbyt korzystnym świetle. Obecna wiceprezydent USA naśmiewała się wówczas z więźnia, proszącego o szklankę wody.

Kamala Harris, która pełniła funkcję prokuratora generalnego Kalifornii w latach 2011-2017, opowiadała dziennikarzowi "WP" anegdotę o więźniu, błagającym o szklankę wody, którą reporter zamieścił na łamach swojej gazety. Według "NYP" "śmiała się z więźnia prostacko".

"Washington Post" przywrócił w internetowym wydaniu oryginalną wersję dopiero wówczas, kiedy na zmianę zwrócił uwagę reporter libertariańskiego magazynu "Reason".

W lipcu 2019 roku Harris w rozmowie z "WP" nawiązywała m.in. do swoich związków z wspierającą ją siostrą Mayą. Opisała wyczerpujący harmonogram zajęć w czasie, kiedy prowadziła kampanię wyborczą, starając się o fotel prezydenta USA. Przypominała, że wytchnieniem był dla niej rower do ćwiczeń oraz spacery po plaży z mężem.

Dziennikarz stołecznej gazety odnotował także anegdotę o więźniu, proszącym o wodę, którą opowiedziała mu wówczas obecna wiceprezydent. "To uczta, którą więzień dostaje, gdy prosi o trochę jedzenia" - mówiła Harris reporterowi "Washington Post" Benowi Terrisowi - zauważył "NYP".

ZOBACZ: Pierwsza kobieta wiceprezydentem USA. Kamala Harris zaprzysiężona

Jak przypomina nowojorski dziennik, reporter "WP" opisał, że ówczesna kandydatka na prezydenta USA, wyrażając gestami prośbę więźnia, "wyciągała ręce do przodu, jakby dzierżyła metalowy talerz, z głosem drżącym, jak u starego Brytyjczyka zamkniętego w dickensowskiej celi".

"Wody! Chcę tylko woddd…" - kontynuowała Harris. Terris podkreślił, że następnie: "Kamala wybuchła śmiechem".

Obydwie gazety mieszczą się na przeciwnych biegunach amerykańskiego spektrum politycznego.

Kłopotliwy fragment usunięty z witryny internetowej gazety

Niewygodny obecnie dla wiceprezydent fragment zniknął z witryny internetowej gazety z odsyłaczem do nowej wersji, opublikowanej 11 stycznia. Nowojorski dziennik podkreśla, że zaktualizowana wersja zawierała bardziej ogólne uwagi na temat byłych polityków, których krewni stali się ich najbliższymi doradcami.

Zmiany w tekście, podkreśla "NYP", wychwycił w piątek magazyn "Reason". Skłoniło to "Washington Post" do przywrócenia oryginalnej wersji z 2019 roku i umieszczenia tam linku do artykułu z 11 stycznia.

"Powinniśmy byli zachować obie wersje artykułu na stronie «Post», zamiast dawać link do zaktualizowanej wersji. (…) Zrobiliśmy to (obecnie) i można zobaczyć link do oryginału u góry zaktualizowanej wersji" - tłumaczyła w piątek cytowana przez "NYP" Kris Coratti, wiceprezes waszyngtońskiej gazety ds. komunikacji dodając, że pierwotny tekst jest wciąż dostępny w drukowanej wersji.

Magazynowi "Reason" Coratti mówiła też o zaktualizowanych wersjach biografii postaci politycznych w serii internetowej, która rozpoczęła się przed inauguracją nowej ekipy prezydenckiej.

Jak akcentuje "NYP", według magazynu Coratti nie podała innych przykładów podobnych aktualizacji ani nie ujawniła, czy przedstawiciele Harris poprosili o zmianę w tekście. Sekretarz prasowy wiceprezydent Sabrina Singh odmówiła komentarza.

"Podczas ubiegania się o prezydenturę Harris przedstawiała się jako «postępowy prokurator», mimo że krytycy piętnowali ją za faworyzowanie policji i zbyt wolny przebieg reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych” - konkluduje "NYP".

WIDEO - Kaczyński ujeżdżający ukrzyżowaną liberalną Polskę. Lider PiS wyszydzony podczas karnawału Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP