Posłanka PO i Koalicji Obywatelskiej Joanna Mucha dołącza do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. - Moje drogi z PO od jakiegoś czasu się rozchodziły - powiedziała podczas konferencji prasowej. Z kolei o swoim odejściu z ruchu poinformował w środę jego lider w woj. lubelskim Jakub Jakubowski.

Joanna Mucha to posłanka Platformy Obywatelskiej z Lublina. Jeśli informacje się potwierdzą, będzie ona trzecim parlamentarzystą - po posłance Lewicy Hannie Gill-Piątek i senatorze KO Jacku Burym - który dołączy do ruchu Polska 2050.

Joanna Mucha była działaczką Unii Wolności. W 2003 wstąpiła do Platformy Obywatelskiej. Współtworzyła i koordynowała projekt "Akademia Janusza Palikota". W parlamencie zasiada od 2007 r. Od listopada 2011 do listopada 2013 była ministrem sportu i turystyki.

W grudniu 2019 ogłosiła swój start na funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w styczniu 2020. W styczniu 2020 ogłosiła rezygnację ze startu, udzielając poparcia Borysowi Budce.

Z kolei o swoim odejściu z ruchu poinformował w środę jego lider w woj. lubelskim Jakub Jakubowski. "Oświadczam, że z dniem 20 stycznia 2021 roku z przyczyn osobistych i ze skutkiem natychmiastowym, składam rezygnację z funkcji Lidera Regionu Lubelskiego Stowarzyszenia Polska 2050" - napisał na Facebooku.

Jak dodał, "rok temu dołączyłem do Ekipy Szymona, wiedząc że jestem gotów poświęcić jej część swojego życia".

"Chciałem pomóc nadawać polskiej polityce nową jakość, wspólnie z tysiącami zwykłych ludzi myślących: dość!, zbudować coś innowacyjnego, zasypać podziały, rozmawiać, zauważać i kumulować dobrą energię. Dziś ta przygoda dobiega końca" - podkreślił.

"Poznałem dziesiątki wspaniałych ludzi ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego, ze wszystkich innych województw i z zagranicy. Setki spotkań, tysiące działań, dziesiątki tysięcy wiadomości i miliony myśli o lepszej Polsce. To zostanie ze mną na zawsze! Dziękuję Wam za to. Dzięki Szymon!" - napisał.

Drugi transfer w tym tygodniu

W poniedziałek do Hołowni dołączył senator Jacek Bury z klubu KO. - Platforma umiera, umiera, ale umrzeć nie może. PO trzymają pieniądze. Kiedy jednak patrzę na nastroje, sprawczość, determinację i działania kierownictwa partii, to mam wrażenie, że jest to projekt w fazie schyłkowej - powiedział Interii senator.

We wrześniu z kolei do ruchu Polska 2050 przeszła z Lewicy posłanka Hanna Gill-Piątek.

- Dziś do ruchu Polska 2050 dołącza jedna z najlepszych postaci w polskiej polityce posłanka Hanna Gill-Piątek, z którą znamy się już od jakiegoś czasu, dlatego że jest to osoba, która wyrosła - jeżeli chodzi o działania swoje na scenie publicznej - z podobnego DNA co ja, z działań obywatelskich" - mówił wówczas Szymon Hołownia.

prz/ polsatnews.pl