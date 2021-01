Kierowcy powinni uważać w niedzielę na drogach, szczególnie nocą. Oblodzenia, według prognoz IMGW, pojawią się w woj.: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim. Nawierzchnia jezdni i chodników będzie zamarzała po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna będzie się wahała od -2 st. C. do 0 st. C., temperatura minimalna gruntu wyniesie około -3 st. C.

ZOBACZ: Nadchodzi ochłodzenie. Zimno przez cały tydzień od niedzieli

Takie warunki na drogach mogą potrwać do poniedziałku ok. 9 rano.

Ponadto w niedzielę wieczorem woda w Bugu wzbierze powyżej ostrzegawczego poziomu. Sytuacja potrwa do poniedziałku wieczorem. Wysoki stan wód jest również od rana w Zalewie Wiślanym od Elbląga. Utrzyma się on do wtorku rano.

W najbliższe dni należy się spodziewać zimnej pogody. Poniedziałek będzie chmurny, przejaśnienia mogą wystąpić jedynie na zachodzie. Zdaniem synoptyków z IMGW, mogą pojawić się opady śniegu i deszczu ze śniegiem. "Pokrywa śnieżna od Podkarpacia po Podlasie i wschód Warmii i Mazur oraz w Beskidach może wzrosnąć o około 15 cm, w Bieszczadach zaś nawet o 20 cm" - wskazali.

WIDEO - Jakimowiczowi puściły nerwy. Zażądał wyproszenia gościa ze "Skandalistów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP