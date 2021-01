Około 10 promili miał czterdziestoletni mężczyzna, któremu pomocy udzielali ratownicy medyczni z Choszczna (Zachodniopomorskie). Za dawkę śmiertelną uznaje się wartość ok. 4-5 promili.

Zespół ratowników medycznych z Choszczna otrzymał wezwanie do około czterdziestoletniego nieprzytomnego mężczyzny na terenie powiatu choszczeńskiego – poinformowała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na swoim profilu na Facebooku.

Ratownicy wykonali niezbędne medyczne czynności ratunkowe. Stan pacjenta określono jako poważny, gdyż nie reagował na dotyk, jak i ból. Po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych, pomiarze parametrów życiowych i przygotowaniu do transportu, pacjenta przewieziono na najbliższy SOR.

🚑 W miniony czwartek po północy nasz zespół Z0186 z Choszczna 💪🏻 otrzymał wezwanie do ok. 40-letniego, nieprzytomnego... Opublikowany przez Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Piątek, 22 stycznia 2021

Choszczeńscy ratownicy otrzymali później informację od osób pracujących w szpitalu, że stężenie etanolu we krwi mężczyzny wynosiło ok. 10 promili. Za dawkę śmiertelną określa się wartość ok. 4-5 promili.

ml/ PAP