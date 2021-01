Twitter nie usuwał filmów pornograficznych z dzieckiem, bo "nie naruszały regulaminu"

Jak donosi gazeta, nastolatek miał w 2016 r. paść ofiarą oszustwa i szantażu przez internetowych przestępców, którzy zmusili go do wysyłania im pornograficznych materiałów z jego udziałem.

W 2019 r. filmy z udziałem 13-letniego wówczas chłopca miały ukazać się na dwóch kontach znanych z rozpowszechniania dziecięcej pornografii, lecz mimo kilkukrotnych wniosków o usunięcie treści Twitter miał odmówić jakichkolwiek działań.

Twitter refused to remove child porn because it didn't 'violate policies': lawsuit https://t.co/53KuzxEIUU pic.twitter.com/jakxJb21DM