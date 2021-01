Polscy strażacy dotarli na Słowację, by pomóc w testach. "To znak solidarności między krajami"

- Polacy zawsze byli solidarni, tę solidarność okazywaliśmy przy różnych okazjach, zarówno w sytuacjach związanych z klęskami żywiołowymi czy tak jak teraz w sytuacji, gdy cały świat walczy z koronawirusem. Nasi przyjaciele Słowacy poprosili o wsparcie - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas piątkowego briefingu prasowego.

Zawsze i w każdej sytuacji możemy liczyć na strażaków

Dodał, że bardzo cieszy się, że małopolscy, świętokrzyscy i podkarpaccy strażacy mogą udzielić pomocy. - Nie byłoby tego wsparcia, gdyby nie polski rząd i gdyby nie decyzja Komendanta Głównego o udziale strażaków w akcji badań przesiewowych - podkreślił Kmita.

- Małopolska w ciągu ostatnich miesięcy była bardzo mocno dotknięta przez koronawirusa - przypomniał wojewoda. Podkreślił, że strażacy - ratownicy medyczni także nieśli pomoc Małopolanom, często w sytuacjach, gdy karetki oczekiwały przed szpitalami. - Zawsze i w każdej sytuacji możemy liczyć na strażaków - mówił Kmita.

Symbol of #solidarity between neighbours. As promised, @MorawieckiM has sent #PL medical staff from #Poland to help with antigen screening. 2 hours later I welcomed them on our #Slovak soil. I wish them a good mission in south-west & north-east of #Slovakia over this weekend. https://t.co/r4PxLErs8Y pic.twitter.com/1A8KjnDVU4