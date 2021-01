Dramatyczny wypadek podczas Pucharu Świata. Szwajcar uderzył w stok z prędkością 140 km/h

Kryenbuehl po skoku przy prędkości 140 km/h upadł na stok. Zawody zostały przerwane na wiele minut, a zawodnika helikopterem przetransportowano do szpitala. Wcześniej przez siatki zabezpieczające jeden z zakrętów przeleciał Amerykanin Ryan Cochran-Siegle, ale jego upadek wyglądał mniej groźnie, chociaż i on opuścił trasę przy pomocy śmigłowca. Jak wykazały wstępne badania, nic poważnego mu się nie stało i jest już w hotelu - poinformował amerykański związek.

Z kolei 26-letni Szwajcar w tym sezonie już nie wystąpi. W sobotę ma zostać przewieziony do Szwajcarii i tam ma poddać się operacji.

Zawody pod znakiem wielu upadków i silnego wiatru

Zawody wygrał innych Szwajcar Beat Feuz. Rywalizacja została zakończona z powodu złych warunków po przejeździe 30 zawodników. Drugie miejsce zajął Austriak Matthias Mayer, a trzecie Włoch Dominik Paris.

Zawody zostały przeprowadzone z wielkimi problemami. Były przerywane na wiele minut po upadkach, a później z powodu zbyt silnego wiatru. Z minuty na minutę była też coraz gorsza widoczność. Ostatecznie zakończono je po przejeździe 30 zawodników, z zaliczeniem wyników, co jest zgodne z regulaminem. W sobotę na słynnej trasie "Streif" odbędzie się kolejny zjazd.

