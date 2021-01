Chcieli odstraszyć słonia. Podpalone zwierzę skonało w męczarniach

Do zdarzenia doszło w dystrykcie Nilgiris w stanie Tamilnadu w południowych Indiach. Jeden z żyjących tam słoni wyszedł nocą z rezerwatu i zbliżył się do budynków mieszkalnych.

Trąbił z bólu

Okoliczni mieszkańcy próbowali przepędzić nieproszonego gościa. Chcąc odstraszyć zwierzę rzucili w niego płonącym przedmiotem. Według miejscowych mediów była to podpalona opona, lub ubrania, które spadły na jego grzbiet i wtopiły się w skórę.

Całe zdarzenie zarejestrował jeden ze świadków zdarzenia. Na filmie zamieszonym w mediach społecznościowych widać płonącego słonia, który ucieka do dżungli, wyjąc z bólu.

Barbaric act in Nilgiris, Tamilnadu. An elephant was attacked with a burning tyre, in a private resort, killing the animal. Hope the guilty are punished for this inhumane act of violence. #WA #EveryLifeMatters #SaveWildlife pic.twitter.com/iLJn2yxgdq