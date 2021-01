AstraZeneca nie dostarczy UE uzgodnionej liczby dawek szczepionki

AstraZeneca poinformowała 27 koordynatorów ds. szczepień w UE, że w pierwszym kwartale może dostarczyć znacznie mniej dawek szczepionki niż planowano.

KE podpisała z AstraZeneca umowę na dostawę 400 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19.

Jak informuje austriacki serwis oe24.at, szczepionka jest "aktualizowana" w związku z pojawieniem się nowych mutacji koronawirusa.

Oświadczenie firmy

AstraZeneca wydała oświadczenie, w którym zapewnia, że rozpoczęcie dostaw szczepionki do krajów UE nie będzie opóźnione. Przyznała jednak, że ze względu na usterki w produkcji dystrybucja nie przebiegnie tak sprawnie, jak zakładano.

"Początkowe dostawy będą mniejsze niż pierwotnie przewidywano ze względu na spadek wydajności w zakładzie produkcyjnym" - przekazał rzecznik firmy w pisemnym oświadczeniu.



Jak dodał, firma z czasem będzie zwiększać wielkość produkcji.

Łatwiejsza w dystrybucji

Szczepionka AstraZeneca znana jako AZD7442 jest podawana w dwóch dawkach. Może być przechowywana w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza przez co najmniej sześć miesięcy, dlatego jest łatwiejsza w dystrybucji od preparatów Pfizera/BioNTech i Moderny. Jest od nich również tańsza.

Substancja opiera się na niegroźnym dla człowieka, zmodyfikowanym genetycznie adenowirusie powodującym przeziębienie u małp, który wprowadza do ciała materiał genetyczny kodujący białko wywołujące reakcję immunologiczną.

Pierwszy pacjent został nią zaszczepiony 4 stycznia.

Opóźnione dostawy szczepionki Pfizera

AstraZeneca to kolejny producent, który nie dostarczy szczepionki na czas.



W połowie stycznia amerykański koncern Pfizer zapowiedział, że spowolni dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 do państw UE. Firma tłumaczy to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce Puurs w Belgii, gdzie szczepionki są produkowane.

Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.

