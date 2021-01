Pijany ukradł auto sprzed marketu. Ucieczkę zakończył w rzece

Policjantów wezwał właściciel skradzionego volkswagena. Mężczyzna przyjechał autem na zakupy do marketu w Złotym Stoku (woj. dolnośląskie). Gdy wyszedł, jego samochodu nie było już na parkingu. Patrol jadący na miejsce kradzieży zauważył złodzieja jadącego volkswagenem i próbował zatrzymać mężczyznę.

ZOBACZ: Zarzuty za wypadek, w którym zginął 14-latek. Kierowca bmw był pijany

"Prowadzący pojazd nie reagował na polecenia i zaczął uciekać w kierunku Kłodzka, a podczas ucieczki zajeżdżał drogę policjantom" - relacjonuje komisarz Ilona Golec, oficer prasowy KPP w Ząbkowicach Śląskich. Nagle złodziej stracił kontrolę nad pojazdem. Auto wpadło do rzeczki i przewróciło się na dach. Policjanci wyciągnęli 27-latka z pojazdu. Ten nie odniósł żadnych obrażeń.

Prowadził po pijanemu

Badanie alkomatem wykazało 0,52 promila alkoholu. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. "27 latkowi zostaną postawione zarzuty kradzieży w celu krótkotrwałego użycia pojazdu, niezatrzymania się do kontroli oraz kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości za co grozi kara nawet do 5 lat więzienia." - podsumowuje Golec.

WIDEO - Kulig w centrum miasta. Samochód ciągnął na oponach dwie osoby Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ polsatnews.pl