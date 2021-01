Para prezydencka złożyła w czwartek życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta. "Niech wszystkie dni w roku będą dla Państwa radosne i pełne rodzinnego ciepła, a dobro, którym dzielą się Państwo z innymi, niech zawsze do Państwa powraca" - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Para prezydencka opublikowała w czwartek na oficjalnej stronie prezydenta krótki film z życzeniami.

"Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka składamy Państwu nasze najlepsze życzenia. Dziękujemy za to, że są Państwo wśród nas, że wspierają swoich najbliższych, że dzielą się swoją mądrością i życiowym doświadczeniem" - stwierdził prezydent.

ZOBACZ: Dzień Babci i Dzień Dziadka. Czego życzą sobie z okazji swoich świąt?

Pierwsza dama zaznaczyła, że "świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno: miłość babci i dziadka". "Nic nie jest w stanie zastąpić ciepła i serdeczności, jaką dziadkowie potrafią okazywać swoim wnukom. Są Państwo dla nich najlepszymi przyjaciółmi. Zawsze mają Państwo czas, by ich wysłuchać, a gdy trzeba, służyć pomocą i radą" - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

"To wokół Państwa gromadzą się rodziny z okazji świąt i uroczystości. To Państwo przechowują rodzinne pamiątki i wspomnienia. To dzięki Państwu młodzi ludzie mogą odkrywać swoje korzenie" - mówił prezydent.

🎥 Życzenia Pary Prezydenckiej z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka pic.twitter.com/Mkn2Eqj95J — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 21, 2021

Trudny czas pandemi

Andrzej Duda nawiązał również do tego, że za nami bardzo trudny rok. "Koronawirus zmienił nasze życie i ograniczył nasze wzajemne kontakty, ale wyzwolił też olbrzymie pokłady ludzkiej życzliwości. Przekonaliśmy się, jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, i doceniliśmy jeszcze bardziej, jak wielkim skarbem są babcie i dziadkowie" - powiedział prezydent.

"W tym trudnym czasie życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia. Niech zawsze otacza Państwa miłość i troska najbliższych" - dodała prezydentowa.

"Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech wszystkie dni w roku będą dla Państwa radosne i pełne rodzinnego ciepła, a dobro, którym dzielą się Państwo na co dzień z innymi, niech zawsze do Państwa powraca" - zakończył składanie życzeń prezydent.

Dzień Babci przypada w czwartek, 21 stycznia, a Dzień Dziadka - w piątek 22 stycznia.

WIDEO - Prognoza pogody - środa, 20 stycznia - popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ PAP