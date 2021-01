Eksplozja w centrum Madrytu. Są ofiary

Na razie brak doniesień o ewentualnych ofiarach. Na miejscu eksplozji obecni są już policjanci, straż pożarna oraz służby medyczne.

Policja prosi, by nie zbliżać się do miejsca wybuchu, gdzie pracują służby. Jak podaje Reuters, burmistrz Madrytu powiedział, wybuch prawdopodobnie był spowodowany wyciekiem gazu.

Explosion in #Madrid #Spain.

😭

My heart goes out to everyone there ❤️❤️ pic.twitter.com/iyfy7Gwxd8