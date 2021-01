Talia kart bez króla, królowej i waleta. "Subtelne nierówności odgrywają dużą rolę"

Holenderska fanka kart stworzyła talię, w której król, królowa i walet zostały zastąpione złotem, srebrem i brązem. Uznała bowiem, że należy zerwać z tradycją, w której król jest wart więcej niż królowa - poinformowała we wtorek agencja Reutera.

Indy Mellink, 23-letnia absolwentka psychologii sądowej, zeszłego lata wyjaśniała grę swoim kuzynom, kiedy zadała sobie pytanie: "Dlaczego król miałby być wart więcej niż królowa?". Zachęcona przez swojego ojca zdecydowała, że nadszedł czas, aby zerwać z wielowiekową tradycją w kartach, zgodnie z którą mężczyzna znajduje się ponad kobietą.

- Jeśli mamy taką hierarchię, że król jest wart więcej niż królowa, to ta subtelna nierówność wpływa na ludzi w ich codziennym życiu, ponieważ jest to po prostu kolejny sposób, by powiedzieć: Hej, jesteś mniej ważna - stwierdziła. - Nawet subtelne nierówności, takie jak ta, odgrywają dużą rolę - dodała.

Zaprojektowała więc talię, w której król, królowa i walet zostały zastąpione złotem, srebrem i brązem. Znajdują się na nich sztabki złota, srebrne monety i tarcze z brązu.

Pierwsze 50 talii trafiło do przyjaciół i rodziny Mellink. Holenderka zrobiła kolejne i zaczęła je sprzedawać przez internet. W ciągu kilku miesięcy wysłała około 1,5 tys. talii między innymi do Belgii, Niemiec, Francji i USA.

- To dobrze, że zastanawiamy się nad neutralnością płciową - powiedziała Berit van Dobbenburgh, szefowa Holenderskiego Związku Brydżowego, grając nowymi kartami. Dodała jednak, że dokonanie formalnej zmiany składu talii byłoby skomplikowane, ponieważ wymagałoby aktualizacji przepisów.

