Położna z Grójca zaszczepiła się przeciw Covid-19 pod koniec grudnia. Termin przyjęcia drugiej dawki wyznaczono na wtorek, 19 stycznia. Dzień przed okazało się, że kobieta jej nie otrzyma, ponieważ - jak twierdzi - w szpitalu zabrakło szczepionek. - Jestem zbulwersowana i wściekła do czerwoności. Tego samego dnia szczepiło się około 60 osób. Możliwe, że i one są poszkodowane - mówi polsatnews.pl.

W poniedziałek Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień, zapewnił, że "są zabezpieczone dawki dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali pierwsze szczepienie".

- Te wszystkie osoby mają gwarancję otrzymania drugiego szczepienia - dodał minister.

Położna nie otrzymała drugiej dawki. "Zabrakło szczepionek"

Polsatnews.pl skontaktował się z położną pracującą w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu (woj. mazowieckie). We wtorek minęło 21 dni od czasu, jak otrzymała pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Jak twierdzi, dopiero w poniedziałek poinformowano ją, że - wbrew zapowiedziom - nie otrzyma drugiej dawki specyfiku w wyznaczonym terminie.

- Powiedziano mi, że może zaszczepię się w czwartek. Okazało się, że w szpitalu nie ma szczepionek - mówi.

Jak dodaje, jest "zbulwersowana i wściekła do czerwoności", a Narodowy Program Szczepień nazywa "narodowym oszustwem". - Gdybym wiedziała, iż nie ma pewności, że otrzymam II dawkę we właściwym terminie, mogłabym zaszczepić się innego dnia; poczekałabym, aż taka pewność będzie - stwierdza położna.

Na kartce, którą otrzymała, napisano, iż drugą dawkę powinno podać się "w odstępie co najmniej 21 dni" od przyjęcia pierwszej. Rozmówczyni polsatnews.pl zastrzega jednak, że nowy, czwartkowy termin również nie jest pewny.

Informacja, którą otrzymała położna w dniu pierwszego szczepienia. Na przyjęcie drugiej dawki zaproszono ją na wtorek 19 stycznia

"Może ogłoszą, że właściwie to jedna dawka wystarczy?"

Kobieta stwierdza, że nie dowiedziała się, dlaczego w placówce nie ma szczepionek. Według niej, nie wskazano również miejsca, gdzie mogłaby otrzymać kolejne szczepienie.

- Tego samego dnia, co ja, szczepiły się także inne osoby. Możliwe, że i one nie mają jak przyjąć drugiej dawki - zauważa w rozmowie z polsatnews.pl.

Według niej, "nie powinno być tak, że jak coś jest darmowe, to powinnam się cieszyć, że w ogóle to dostałam". - Co mają powiedzieć seniorzy? Dadzą im, nie dadzą... Może (rząd) ogłosi, że właściwie to jedna dawka szczepionki wystarczy? - zastanawia się położna.

- Nie będę brała udziału w takiej historii, postanowiłam się nie doszczepiać. W Grójcu był "największy Wuhan", od początku epidemii nie poszłam na zwolnienie - przypomina.

W sprawie braku szczepionek w Grójcu czekamy na komentarz PCM w Grójcu, Agencji Rezerw Materiałowych, a także Ministerstwa Zdrowia.

Zmniejszone dostawy szczepionek od Pfizera

Również w poniedziałek Michał Dworczyk przekazał iż 475 264 pacjentów zostało zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki.

- Do połowy lutego Polska otrzyma ok. 366 tys. mniej dawek szczepionki Pfizer. Jesteśmy zmuszeni nieco wydłużyć szczepienia grupy "0", wiąże się to właśnie ze zmniejszaniem dostarczanych dawek przez firmę Pfizer - oświadczył minister.

Producent szczepionek tłumaczy, że zmniejszenie dostaw wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w jego belgijskiej fabryce. Jak zapewnia Pfizer, po ich zakończeniu będzie w stanie wyprodukować znacznie więcej dawek specyfiku niż pierwotnie zakładano.

