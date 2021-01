Sośnierz: obostrzenia powodują dezorganizację systemu opieki zdrowotnej

- Jeżeli obostrzenia dają kolejne, duże ilości zgonów, to może znieśmy te obostrzenia, bo one powodują dezorganizację systemu opieki zdrowotnej - przekonywał w "Debacie Dnia" Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia.

- Śmiertelność w Szwecji i w Polsce jest bardzo podobna. Tylko jakim kosztem uzyskaliśmy śmiertelność my, a jakim oni - przekonywał Andrzej Sośnierz.

Szczepienia przeciwko COVID-19

Zdaniem poseł Lewicy Agnieszki Dziemanowicz-Bąk, problemy z dostawami szczepionek "spadły polskiemu rządowi z nieba". - Dzięki temu rząd może tłumaczyć, dlaczego Narodowy Program Szczepień nie działa, tak jak powinien - oceniła.

Poseł PiS Jan Mosiński podkreślał, że rząd tak ułożył harmonogram szczepień, aby zabezpieczyć szczepionki w ramach drugiej dawki.

- Zróbmy wszystko, aby jak najszybciej zaszczepić medyków, później osoby starsze, to są osoby najbardziej zagrożone - przekonywał poseł KO Michał Szczerba.

Wideo: fragment programu "Debata Dnia"

- To, czego dziś potrzebuje gospodarka, czego potrzebują zagrożone branże, to jest plan ratunkowy - przekonywała Agnieszka Dziemanowicz-Bąk. - Ta pomoc nie może być krótkotrwała, dlatego Lewica zaproponowała plan ratunkowy dla gospodarki, który wydłuża okres objęty pomocą finansową aż do sześciu miesięcy - podkreślała. Dziemanowicz-Bąk zwróciła przy tym uwagę, że głosami senatorów PiS i PO odrzucono niedawno propozycję Lewicy, by ograniczyć pobieranie opłat przez międzynarodowe platformy pośredniczące w zamawianiu jedzenia z restauracji.

- Prawda jest taka, że rząd nie dba o przedsiębiorców, nie dba o tych, którzy dają pracę - podsumował Michał Szczerba.

jo/pgo/ Polsat News