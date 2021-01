Koronawirus - Raport Dnia. Wtorek, 19 stycznia

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4835 zakażeniach koronawirusem, zmarło 291 osób, w tym 60 wyłącznie z powodu Covid-19. Do szpitala przewieziony został zakażony Jacek Sasin. W szpitalu w Grójcu zabrakło szczepionki dla jednej z położnych. Jutro do szpitali trafią szczepionki firmy Moderna. Dobowy rekord zgonów odnotowano w Wielkiej Brytanii. Czytaj Raport Dnia.