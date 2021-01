Zabójstwo w Ząbkach. Apel policji w 8. dzień poszukiwań napastnika

Do ataku na 67-letniego właściciela sklepu doszło przy ul. Powstańców w podwarszawskich Ząbkach. Brutalnie pobity mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu. - Policjanci cały czas angażują znaczne środki w poszukiwania sprawcy tego napadu - zapewnił asp. szt. Tomasz Sitek, rzecznik wołomińskiej policji.

W poniedziałek KSP poinformowała, że "w związku z zabójstwem, do którego doszło 10 stycznia w Ząbkach zwraca się z prośbą do kierujących o przekazanie nagrań z rejestratorów jazdy pojazdów, które przemieszczały się w tym dniu m.in. ulicami Powstańców, Maczka, Złota i Podleśną w godz. 17-19".

W związku z zabójstwem z dnia 10 stycznia w Ząbkach. Zwracamy się z prośbą do kierujących o przekazanie nagrań z rejestratorów jazdy pojazdów, które przemieszczały się w tym dniu https://t.co/B0tjK4Fd5v. ulicami Powstańców, Maczka, Złota, Podleśna w godz. 17-19. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) January 18, 2021

"Nagrania można przekazać bezpośrednio do Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (tel. 477236559) lub do najbliższej jednostki policji, wskazując na komórkę prowadzącą sprawę" - napisała na Twitterze KSP.

Tuż po napaści policja informowała, że ma wstępne informacje o podejrzanym. Za informację dotyczącą napadu nagrodę finansową wyznaczyła rodzina właściciela sklepu. Jego śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością.