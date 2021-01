"To nie była łatwa decyzja, długo dojrzewała". PZPN o zwolnieniu Jerzego Brzęczka

- To nie była łatwa decyzja, natomiast mogę powiedzieć, że została dogłębnie przemyślana. Najłatwiej i najspokojniej byłoby nic nie zmieniać w tym momencie, jednak decyzje są takie, że Jerzy Brzęczek przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski. Decyzja ta została podjęta w interesie i dla dobra drużyny narodowej - przyznał Maciej Sawicki.

Dodał, że zmiana na tym stanowisku została dokonana również pod kątem wyzwań czekających reprezentację.

- To konsekwencja analizy wszystkiego, argumentów za i przeciw. Tego, jak wygląda sytuacja w kadrze i wokół niej, uwzględniająca tegoroczny kalendarz meczów kadry i wyzwania z nim związane. Jak wspomniałem, decyzja o zmianie trenera została mocno przemyślana - podkreślił.

ZOBACZ: PZPN: Brzęczek przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski

- Oczywiście wszyscy zżyliśmy się mocno z trenerem Brzęczkiem, bo to osoba godna zaufania, bardzo kulturalna i serdeczna. Chciałbym mu bardzo podziękować za wszystko, co zrobił dla drużyny narodowej, czyli za awans na mistrzostwa Europy i utrzymanie reprezentacji w Dywizja A Ligi Narodów - zaznaczył Sawicki.

Kiedy nazwisko następcy Brzęczka?

W czwartek, po obradach zarządu federacji, ma odbyć się widekonferencja prasowa. Czy wtedy zostanie ogłoszone nazwisko następcy Brzęczka?

- Z pewnością do czwartku nie będzie wiążących decyzji w tej kwestii. Natomiast zobaczymy, czy wówczas poznamy już nazwisko nowego selekcjonera. W tym momencie jeszcze tego nie wiadomo - odparł sekretarz generalny PZPN.

Jak dotychczasowy selekcjoner przyjął informację o zwolnieniu go z pełnionej funkcji?

- To są sprawy między nami. Mogę tylko powiedzieć, że pozostaniemy z trenerem Brzęczkiem w bardzo dobrych relacjach, drzwi w federacji są dla niego zawsze szeroko otwarte - zakończył Sawicki.

Feddek: w tej chwili nie widzę innego kandydata niż... Adam Nawałka

- Informacja o Jerzym Brzęczku to coś, co spowodowało, że lekko zelżał mróz na dworze. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Próbowałem porozmawiać z rzecznikiem PZPN Kubą Kwiatkowskim. Jest zaskoczony równie mocno jak ja. Nie wiem, co się wydarzyło. Boję się, że to jest coś, co było w głowie prezesa Zbigniewa Bońka od dłuższego czasu. Myślę, że od momentu, kiedy zaczęliśmy grać w Lidze Narodów. Szczerze mówiąc, w tej chwili nie widzę innego kandydata niż... Adam Nawałka - skomentował dziennikarz Polsatu Sport Marcin Feddek.

49-letni Brzęczek prowadził drużynę narodową od lipca 2018 roku, kiedy po nieudanym występie reprezentacji w mistrzostwach świata w Rosji zastąpił Adama Nawałkę.