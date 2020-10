Wymyślił jadalną alternatywę dla plastikowych torebek. Wszystko, by chronić jelenie

Park w Narze, stolicy prowincji o tej samej nazwie, zamieszkuje około 1000 dzikich jeleni. Turyści mogą je karmić specjalnymi, niezawierającymi cukru waflami, sprzedawanymi w pobliskich sklepach.

Wafle nie są pakowane w plastikowe torebki, ale odwiedzający park noszą ze sobą torebki przyniesione z zewnątrz. Zdaniem weterynarzy zwierzęta mogą kojarzyć foliowe opakowania z jedzeniem.

ZOBACZ: Turyści "karmili" jelenie plastikiem. Dziewięć z nich padło

W lipcu zeszłego roku informowaliśmy, że dziewięć jeleni zamieszkujących park padło po połknięciu plastiku. Zwierzęta miały w żołądkach kilogramy niestrawionych toreb i odpadów. Jelenie mają czterokomorowy żołądek i próby strawienia przedmiotów, których strawić się nie da, mogą prowadzić u nich do niedożywienia i osłabienia. W religii shintoistycznej zwierzęta te są uznawane za posłańców bogów.

Przeszły testy na ludziach

Losem zwierząt zamieszkujących park przejął się lokalny przedsiębiorca Hidetoshi Matsukawa. - Chciałem zrobić coś, by chronić jelenie. One są symbolem Nary - przekazał w rozmowie z CNN.

Nara introduces cute paper bags edible for deer in case the deer mistakenly eat them. https://t.co/Pj5S3H031W 🦌#Nara #Japan pic.twitter.com/h8kp78SqRE — Being Kansai (@BeingKansai) October 19, 2020

Biznesmen we współpracy z lokalnymi firmami stworzył jadalną torebkę wykonaną z papieru używanego w kartonach na mleko i otrębów ryżowych. Nowemu tworzywu nadano nazwę "Shikagami", co można przetłumaczyć jako "jeleni papier".

ZOBACZ: Dzieci wypijają miliony cząsteczek mikroplastiku dziennie. To przez karmienie butelkami

Matsukawa zapewnia, że torby są całkowicie jadalne i z powodzeniem były testowane na ludziach. - Co prawda nie mamy danych, czy torby są bezpieczne dla jeleni, ale jeżeli ludziom nic nie było to wierzymy, że są bezpieczne również dla zwierząt - żartował przedsiębiorca.

Do tej pory 3,5 tys. toreb zostało sprzedanych do sześciu lokalnych firm, w tym do biura turystycznego obsługującego park w Narze. Torby "przyjazne jeleniom" można nabyć za 100 yenów za sztukę (ok. 3,7 złotego).

WIDEO - Rosyjska szczepionka na koronawirusa. Relacja zaszczepionego dziennikarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/sgo/ CNN, polsatnews.pl