Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Co trzecia osoba w związku z pandemią odłożyła decyzję o wyjeździe lub w ogóle zrezygnowała z wydatków na ten cel – wynika z „Barometru Oszczędności” Krajowego Rejestru Długów. Polacy wstrzymują się też z realizacją bonów turystycznych, których do pobrania zostało ok. 3 mln.