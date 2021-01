Bury: Platforma nie podoba mi się od 2015 roku. W 2019 startował z list KO

Senator Jacek Bury poinformował w poniedziałek, że wyszedł z klubu KO i będzie reprezentował w Senacie ruch Szymona Hołowni. - Platforma nie podoba mi się od 2015 roku - powiedział Bury w "Debacie Dnia". W 2019 roku polityk startował jednak do Senatu z list Koalicji Obywatelskiej. - Obiecywali, że się zmieniają - tłumaczył w programie Agnieszki Gozdyry.

Dotychczas jedyną reprezentantką ruchu Polska 2050 w parlamencie była posłanka Hanna Gill-Piątek, która wystąpiła we wrześniu z klubu parlamentarnego Lewicy oraz partii Wiosna. Teraz do ekipy Szymona Hołowni dołączył senator z Lublina Jacek Bury.

- Ja nie przywiązuję się do partii, dla mnie partie nie są najważniejsze w sensie, że nie umieram dla partii - powiedział senator w "Debacie Dnia".

Jak dodał, nie było mowy o tym, czy ma wstąpić do klubu Koalicji Obywatelskiej po wyborach w 2019 roku. - Dopiero po wygranych wyborach rozmawialiśmy, jak będzie ta współpraca wyglądała. Otrzymałem informacje, że będziemy pracować nad poprawą tego, jak polska polityka funkcjonuje - dodał.

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra zapytała Burego o to, od kiedy nie podoba mu się PO. - Platforma nie podoba mi się od 2015 roku - odpowiedział.

Na uwagę, że w 2019 roku startował z list Koalicji Obywatelskiej do Senatu, oznajmił, że politycy PO "obiecywali, że będą pracować i że się zmienią". - No nie zmieniają się, wiec trudno - dodał.

Posłanka PiS Joanna Borowiak, zauważyła, że to nie pierwsza zmiana barw partyjnych Burego. - Zaczynał w Nowoczesnej, później przeszedł do KO, gdzie przy poparciu SLD i PSL uzyskał mandat senatorski, a teraz dokonał transferu do ruchu Hołowni - powiedziała.

Jak oceniła, "być może ten okręt KO powoli nabiera wody". - Ale również może być tak, że formacja Szymona Hołowni może być formacją, która podzieli los innych formacji jednego sezonu - oceniła.

