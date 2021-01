Rząd Austrii poinformował w niedzielę, że obowiązujący od 26 grudnia trzeci ogólnokrajowy lockdown zostanie przedłużony do 8 lutego. Pierwotnie planowano, że restrykcje będą obowiązywać do 24 stycznia, a do 18 stycznia zamknięte miały pozostać szkoły, restauracje, bary i hotele.