Kiedy rozpoczną się szczepienia nauczycieli? Szef ZNP odpowiada

W piątek odbyło się spotkanie ws. szczepień nauczycieli i powrotu uczniów do szkół. Wzięli w nim udział szef KPRM Michał Dworczyk, wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski, doradca premiera ds. Covid prof. Andrzej Horban oraz prezes ZNP Sławomir Broniarz.

- To jest optymistyczna wiadomość, patrząc przez pryzmat tego, że my naprawdę chcemy wrócić do szkół, ale chcemy zrobić to bezpiecznie - powiedział Broniarz.

- Pojawił się również wątek testowanie. Jeżeli by się okazało, że te pierwsze dwa, trzy tygodnie pobytu dzieci klas I-III w szkole, owocuje wzrostem zachorowań nauczycieli, to trzeba będzie, taka była sugestia, rozszerzyć proces testowania na szerszą grupę nauczycieli - wyjaśnił.

"Życzę państwu zdrowia, skoro nie ma szczepionek"

- Apelowaliśmy również do ministra Piontkowskiego, który był uczestnikiem spotkania, aby uspokoić trochę emocje - dodał.

- W starszych klasach nie ma możliwości realizowania tego, co pan minister Czarnek zapowiada, czyli tak zwanych "baniek edukacyjnych" - poinformował Broniarz.

- Po raz kolejny apelujemy do resortu edukacji, aby ciężar decyzyjny dotyczący organizacji zajęć w szkołach, tak jak w przypadku szkół specjalnych, przesunąc na dyrektora szkoły, organy samorządu terytorialnego - powiedział prezes ZNP.

- Zależy nam na powrocie do normalnej edukacji - powiedział szef ZNP.



- Jeśli zachorowania będą narastały te dwa-trzy tygodnie po odmrożeniu edukacji, rada profesorów przy panu premierze zapewne zgłosi rekomendację powrotu do edukacji zdalnej - poinformował Broniarz. - To raczej moja sugestia po wysłuchaniu słów profesora Horbana. Życzę państwu zdrowia, skoro nie ma szczepionek - podsumował.



- Uważamy nauczycieli za bardzo ważną grupę, jednak to seniorzy są grupą, która najciężej przechodzi covid i to ich musimy chronić w pierwszym rzędzie - skomentował kwestię szczepień nauczycieli szef KPRM Michał Dworczyk.

Ponad tysiąc zakażonych nauczycieli

Na początku stycznia Broniarz zaapelował, aby nauczyciele byli szczepieni na równi z osobami najstarszymi. - Nie może być tak, jak sobie minister Dworczyk wyobraża, że szczepienia nauczycieli zostaną przeniesione na drugi kwartał - mówił prezes ZNP w radiu TOK FM.

Wskazał, że nauczyciele to grupa ponad 700 tys. osób, które "pracują w szkole jako nauczyciele, administracja, która ma przeogromne kontakty interpersonalne z uczniami, rodzicami i między sobą".

W poniedziałek ruszyło przesiewowe testowanie nauczycieli klas I-III, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2. Według danych MEiN do udziału w testach zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Badania potrwają do piątku.

- Do środy przetestowano 80 tys. nauczycieli; wyniki dla 60 tys. osób wskazują, że koronawirusem zakaziło się zaledwie 2 proc. nauczycieli - powiedział w czwartek minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek, Oznacza to, że zakażonych jest ok. 1200 nauczycieli.

27 grudnia ub.r. rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są należący do grupy 0 pracownicy służby zdrowia, pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych. W piątek ruszyła rejestracja na szczepienie seniorów 80 plus, za tydzień będą mogły się rejestrować osoby 70 plus - szczepienia wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia ruszą 25 stycznia. Następnie będą szczepione pozostałe osoby z grupy I: służby mundurowe i nauczyciele.

