Organizatorzy Rajdu Dakar poinformowali o śmierci francuskiego motocyklisty Pierre'a Cherpina. Miał on poważny wypadek na siódmym etapie wyścigu, który prowadził z Ha'il do Sakaki. Zmarł podczas transportu do Francji; miał 52 lata.

Po wypadku, do którego doszło w poniedziałek, u Francuza stwierdzono poważny uraz głowy. Miał także złamane żebro i odmę; utrzymywano go w śpiączce farmakologicznej. W trybie pilnym przeszedł operację na oddziale neurochirurgii. Zmarł w trakcie transportu medycznego samolotem z Dżeddy do Paryża.

Do wypadku doszło na 178. kilometrze 7. etapu jednego z najbardziej niebezpiecznych i wymagających rajdów na świecie. Służby medyczne przewiozły go do szpitala. Tam przeszedł operację. Media wówczas podawały, że miał krwiaka mózgu, a ponadto złamane żebro i odmę płucną.

Start po raz czwarty

Pierre Cherpin w tym roku po raz czwarty wystartował w Rajdzie Dakar; wcześniej brał udział w edycjach z 2009, 2012 i 2015 roku.

ZOBACZ: Kolejna ofiara Dakaru. Motocyklista zmarł tydzień po wypadku

Cherpin był przedsiębiorcą, interesował się nie tylko motoryzacją, ale i żeglarstwem.

Piątkowym etapem z Janbu do Dżuddy zakończy się 43. edycja imprezy, druga w Arabii Saudyjskiej.

WIDEO - Atak na bazy USA. Świat czeka na oświadczenie prezydenta Trumpa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP, polsatnews.pl