Premier Włoch: 1 mln osób zaszczepionych, jesteśmy na pierwszym miejscu w UE

Przekazując tę informację na Twitterze szef rządu napisał: "Serdeczne podziękowania dla obywateli i naszego krajowego systemu służby zdrowia za nadzwyczajną reakcję".

- Włochy są na pierwszym miejscu w UE pod względem liczby osób zaszczepionych. To zachęcające dane. Idziemy tak naprzód zawsze zachowując wysoką czujność - dodał Conte.

Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia pic.twitter.com/LSAOxo9Nrh