MRPiT uruchomiło infolinię ws. wsparcia dla firm, chcących mimo restrykcji otwierać działalność

Ruszyła weekendowa infolinia ws. wsparcia dla przedsiębiorców, którzy planują, mimo restrykcji, otwierać działalność - powiedziała wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk. Poziom emocji wśród przedsiębiorców jest wysoki - stąd nasze działanie, by wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, podjąć z nimi konstruktywny dialog - dodała.

Jak powiedziała Semeniuk, od piątku przez cały weekend przedstawiciele biura komunikacji ARP, jak też portalu biznes.gov.pl i infolinii biznes.gov w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w departamencie gospodarki cyfrowej "będą kontaktować się z przedsiębiorcami, grupami, izbami, stowarzyszeniami, które za pośrednictwem portali społecznościowych zapowiedziały swoje szerokie otwarcie od poniedziałku".

Dodała, że "martwiące są te doniesienia". Stąd decyzja, podjęta w Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego, "o obdzwanianiu jak najszerszego grona przedsiębiorców". - Chcemy dowiedzieć się bezpośrednio od nich o efektywności uzyskanego wsparcia oraz oczekiwań dot. ewentualnych kolejnych transz pomocy - wskazała.

- Będziemy dzwonić po to, żeby uzyskać informacje, czy przedsiębiorcy korzystali z pomocy w ramach wiosennych tarcz antykryzysowych, jeśli nie, to z jakich powodów, które kryteria nie były spełniane. Każdy zgłoszony problem będzie rozpatrywany indywidualnie" - zapowiedziała Semeniuk.

ZOBACZ: Bunt przedsiębiorców ws. obostrzeń. Spór w "Debacie Dnia" o otwarcie gospodarki

Jak wyjaśniła, na podstawie tych telefonów, diagnozy sytuacji i nastrojów wśród przedsiębiorców resort chce "weryfikować”, jakie narzędzia, instrumenty wsparcia widzą dla siebie przedsiębiorcy, którzy próbują i chcą otworzyć działalność od przyszłego tygodnia.

Turystyka, gastronomia, hotelarstwo

Wiceszefowa MRPiT wyjaśniła, że chodzi o takie branże, jak: turystyczna, gastronomiczna, hotelarska. - Poziom emocji wśród przedsiębiorców jest wysoki - stąd nasze działanie służące temu, by jak najszerzej dotrzeć do środowisk i wyciągnąć kolejne wnioski- zapowiedziała.

Semeniuk dodała, że chodzi m.in o poszukiwanie dodatkowych instrumentów pomocowych, które znajdują się nie tylko w Polskim Funduszu Rozwoju, ale też Banku Gospodarstwa Krajowego czy Agencji Rozwoju Przemysłu.

- Uruchomiliśmy weekendową infolinię, żeby przekonywać do tego, że wyrywkowe działania, otwieranie działalności, są niezgodne z funkcjonującym i obowiązującym rozporządzeniem. Wprowadzane przez nas restrykcje są uzasadnione - staramy się chronić zdrowie i życie ludzi. Łamanie prawa nie przyczyni się do szybszego zwalczenia pandemii COVID-19. Zobowiązujemy się do wypracowywania innych możliwości wsparcia, m.in. w oparciu o przeprowadzane diagnozy indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy - zapewniła.

Dodała, że kontakt z przedsiębiorcami ministerstwo nawiązuje m.in. na podstawie bazy, którą dysponuje w ramach infolinii biznes.gov, działającej od marca ubiegłego roku.

WIDEO - Trzy kobiety ze śladami krwi ofiary. Tajemnicze zabójstwo w Kaliszu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP