Wybuch w zakładzie na Śląsku. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna

W zakładach produkujących materiały wybuchowe w Bieruniu doszło do eksplozji. Według internautów, wstrząs był odczuwalny w pobliskich miejscowościach. Na miejscu było dwóch pracowników firmy. Strażacy informują, że jeden zginął, a drugi trafił do szpitala.

Do eksplozji doszło około godz. 11:20. Według internautów, wstrząs był odczuwalny w miejscowościach leżących do 10 kilometrów od Bierunia.

Uwaga!!! Wypadek (eksplozja) na terenie jednego z zakładów przy Placu Alfreda Nobla w Bieruniu. Na miejsce udają się służby ratunkowe. Opublikowany przez 112Tychy - Tyskie Służby Ratownicze Czwartek, 14 stycznia 2021

Jak poinformowała polsatnews.pl asp. szt. Katarzyna Skrzypczyk z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, nieznane są dotąd przyczyny eksplozji. - Na miejscu pracują służby, jest prokurator i inspektor pracy - dodała.

Zakład w którym doszło do eksplozji to Nitroerg S.A. - największy w Polsce producent materiałów wybuchowych.

Jak przekazał bryg. Szczepan Komorowski z KM PSP w Tychach, jeden z pracowników nie żyje, a drugi trafił do szpitala. Do eksplozji doszło na placu spalań, na którym składowane są półprodukty do produkcji materiałów wybuchowych.

Strażacy nie przekazali informacji dotyczących charakteru eksplozji. W zakładach nie doszło do pożaru.

Na miejscu pracuje 15 zastępów strażackich.

